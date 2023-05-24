Сильные дожди будут идти на Левобережье, на Западе – кратковременные. Такая ситуация будет только днем, а ночью дождь приостановится.

К теме Почти всю Украину накроют дожди, иногда с грозой: когда и где усилятся осадки.

Синоптики прогнозируют грозы в центральных, восточных и южных областях. В Киеве следует ожидать разве небольшой дождь.

Температура воздуха – комфортная

Ветер будет северный и северо-западный. Его порывы будут достигать 5-10 метров в секунду. Несмотря на грозы, будет ощущаться майское тепло.

Ночная температура воздуха будет +11...+16 градусов, на Западе – +8...+13. Днем синоптики обещают тепло - +21...+26 градусов. Ниже +20 столбики термометров не будут показывать ни в одной области.

Погода в городах

Киев – +24...+26

Ужгород – +22...+24

Львов – +21…+23

Ивано-Франковск – +23…+25

Тернополь – +23…+25

Черновцы – +23…+25

Хмельницкий – +23…+25

Луцк – +23…+25

Ровно – +23…+25

Житомир – +23...+25

Винница – +23…+25

Одесса – +23…+25

Николаев – +23…+25

Херсон – +23…+25

Симферополь – +22...+24

Кропивницкий – +23…+25

Черкассы – +23…+25

Чернигов – +23…+25

Суммы –+23…+25

Полтава – +23…+25

Днепр – +23…+25

Запорожье – +23…+25

Донецк – +21...+23

Луганск – +22...+24

Харьков – +23...+25



Погода 24 мая / Карта Укргидрометцентра.