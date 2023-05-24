В Укргидрометцентре прогнозировали, что 24 апреля будет капать уже повсюду. Однако местами осадки будут незначительными.

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В Украине прогнозируют умеренный дождь и грозу

Так, согласно карте на сайте Укргидрометцентра, западные области также посетят дожди. Впрочем, на сильные ливни не рассчитывайте. Дожди будут кратковременными, а иногда вообще без существенных осадков.

Между тем жителям других регионов зонтик понадобится уже больше. На Севере, Востоке и Юге будут лить умеренные дожди. Однако, опять же, о длительных осадках речь не идет. Также снова возможны грозы.

Кстати, в Украине будет капать по меньшей мере, до 27 мая. Однако в части областей дожди прогнозируют все же не каждый день. Заметим, что жары на этой неделе, скорее всего, еще не будет.

Прогноз погоды на 24 мая / Скриншот из Укргидрометцентра