В Украине будет облачно с прояснениями. Температура воздуха будет достигать +22...+25 градусов. Самое теплое – на Востоке.

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В Украине будет дождь

Ночью в восточных, большинстве центральных и в Запорожской областях прогнозируют небольшой дождь. Днем дожди будут обильнее – с грозами. Лишь в Волынской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях осадки небольшие.

Обратите внимание! Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Днем в южных, восточных, Днепропетровской и Закарпатской областях будут грозы. Ненастье оценивают как уровень опасности.

Ветер северо-восточный, его порывы будут достигать 5-10 метров в секунду. Ночи еще холодные – +12…+17 градусов, в западных, Винницкой и Житомирской областях +6…+11. Днем ситуация более жаркая – синоптики обещают +20...+25, на юге Одесщины до +28.

Погода в городах

Киев – +23...+25

Ужгород – +19...+21

Львов – +22…+24

Ивано-Франковск – +20…+22

Тернополь – +23…+25

Черновцы – +23…+25

Хмельницкий – +22…+24

Луцк – +22...+24

Ровно – +22...+24

Житомир – +23...+25

Винница – +22...+24

Одесса – +21...+23

Николаев – +23...+25

Херсон – +22...+24

Симферополь – +21...+23

Кропивницкий – +22...+24

Черкассы – +22…+24

Чернигов – +22…+24

Сумы – +22...+24

Полтава – +22...+24

Днепр – +22...+24

Запорожье – +22...+24

Донецк – +21...+23

Луганск – +22...+24

Харьков – +22...+24



Погода на 24 мая / Карта Укргидрометцентра.