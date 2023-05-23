В Україні пануватиме мінлива хмарність. Температура повітря сягатиме +22...+25 градусів. Найтепліше – на Сході.

До теми В Україні очікується нестійка погода: чи буде різке потепління

В Україні дощитиме

Вночі у східних, більшості центральних та Запорізькій областях прогнозують невеликий дощ. Вдень дощі будуть рясніші – з грозами. Лише у Волинській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях опади невеликі.

Зверніть увагу! Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Зокрема, вдень у південних, східних, Дніпропетровській та Закарпатській областях будуть грози. Негоду оцінюють як І рівень небезпечності.

Вітер північно-східний, його пориви сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду. Ночі ще холодні – +12...+17 градусів, у західних, Вінницькій та Житомирській областях +6...+11. Вдень ситуація спекотніша – синоптики обіцяють +20...+25, на півдні Одещини до +28.

Погода у містах

Київ – +23...+25

Ужгород – +19...+21

Львів – +22…+24

Івано-Франківськ – +20…+22

Тернопіль – +23…+25

Чернівці – +23…+25

Хмельницький – +22…+24

Луцьк – +22...+24

Рівне – +22...+24

Житомир – +23...+25

Вінниця – +22...+24

Одеса – +21...+23

Миколаїв – +23...+25

Херсон – +22...+24

Сімферополь – +21...+23

Кропивницький – +22...+24

Черкаси – +22…+24

Чернігів – +22…+24

Суми – +22...+24

Полтава – +22...+24

Дніпро – +22...+24

Запоріжжя – +22...+24

Донецьк – +21...+23

Луганськ – +22...+24

Харків – +22...+24



Погода на 24 травня / Карта Укргідрометцентру