В Україні пануватиме мінлива хмарність. Температура повітря сягатиме +22...+25 градусів. Найтепліше – на Сході.

До теми В Україні очікується нестійка погода: чи буде різке потепління

В Україні дощитиме

Вночі у східних, більшості центральних та Запорізькій областях прогнозують невеликий дощ. Вдень дощі будуть рясніші – з грозами. Лише у Волинській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях опади невеликі.

Вітер північно-східний, його пориви сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду. Ночі ще холодні – +12...+17 градусів, у західних, Вінницькій та Житомирській областях +6...+11. Вдень ситуація спекотніша – синоптики обіцяють +20...+25, на півдні Одещини до +28.

Погода у містах

  • Київ – +23...+25
  • Ужгород – +19...+21
  • Львів – +22…+24
  • Івано-Франківськ – +20…+22
  • Тернопіль – +23…+25
  • Чернівці – +23…+25
  • Хмельницький – +22…+24
  • Луцьк – +22...+24
  • Рівне – +22...+24
  • Житомир – +23...+25
  • Вінниця – +22...+24
  • Одеса – +21...+23
  • Миколаїв – +23...+25
  • Херсон – +22...+24
  • Сімферополь – +21...+23
  • Кропивницький – +22...+24
  • Черкаси – +22…+24
  • Чернігів – +22…+24
  • Суми – +22...+24
  • Полтава – +22...+24
  • Дніпро – +22...+24
  • Запоріжжя – +22...+24
  • Донецьк – +21...+23
  • Луганськ – +22...+24
  • Харків – +22...+24


Погода на 24 травня / Карта Укргідрометцентру