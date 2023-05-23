В Україні пануватиме мінлива хмарність. Температура повітря сягатиме +22...+25 градусів. Найтепліше – на Сході.
До теми В Україні очікується нестійка погода: чи буде різке потепління
В Україні дощитиме
Вночі у східних, більшості центральних та Запорізькій областях прогнозують невеликий дощ. Вдень дощі будуть рясніші – з грозами. Лише у Волинській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях опади невеликі.
Вітер північно-східний, його пориви сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду. Ночі ще холодні – +12...+17 градусів, у західних, Вінницькій та Житомирській областях +6...+11. Вдень ситуація спекотніша – синоптики обіцяють +20...+25, на півдні Одещини до +28.
Погода у містах
- Київ – +23...+25
- Ужгород – +19...+21
- Львів – +22…+24
- Івано-Франківськ – +20…+22
- Тернопіль – +23…+25
- Чернівці – +23…+25
- Хмельницький – +22…+24
- Луцьк – +22...+24
- Рівне – +22...+24
- Житомир – +23...+25
- Вінниця – +22...+24
- Одеса – +21...+23
- Миколаїв – +23...+25
- Херсон – +22...+24
- Сімферополь – +21...+23
- Кропивницький – +22...+24
- Черкаси – +22…+24
- Чернігів – +22…+24
- Суми – +22...+24
- Полтава – +22...+24
- Дніпро – +22...+24
- Запоріжжя – +22...+24
- Донецьк – +21...+23
- Луганськ – +22...+24
- Харків – +22...+24
Погода на 24 травня / Карта Укргідрометцентру