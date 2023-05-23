Синоптики обнародовали прогноз на трое суток и рассказали, какой погоды ждать в течение 23 – 25 мая. Об этом пишет 24 Канал.

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Стремительного потепления пока что не будет

В пятницу почти по всей территории Украины ожидается неустойчивая погода. Не прогнозируют ее только на Западе.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что кое-где будут наблюдаться грозы, даже возможный град. Также объяснила, что через Левобережье по большей части территорий нашего государства будет пролегать размытый атмосферный фронт.

Из-за того, что воздушные потоки все же будут иметь немного северную составляющую, интенсивно температура меняться или резко повышаться не будет,

– констатировала Наталья Птуха.

Также добавила, что ночью в большинстве областей температура будет достигать +11...+16. Тем временем на Западе прохладнее – всего 6 – 12 градусов тепла. Днем в Украине прогнозируют +20...+26 градусов.

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Какую погоду ждать летом-2023