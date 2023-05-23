Синоптики обнародовали прогноз на трое суток и рассказали, какой погоды ждать в течение 23 – 25 мая. Об этом пишет 24 Канал.
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Стремительного потепления пока что не будет
В пятницу почти по всей территории Украины ожидается неустойчивая погода. Не прогнозируют ее только на Западе.
Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что кое-где будут наблюдаться грозы, даже возможный град. Также объяснила, что через Левобережье по большей части территорий нашего государства будет пролегать размытый атмосферный фронт.
Из-за того, что воздушные потоки все же будут иметь немного северную составляющую, интенсивно температура меняться или резко повышаться не будет,
– констатировала Наталья Птуха.
Также добавила, что ночью в большинстве областей температура будет достигать +11...+16. Тем временем на Западе прохладнее – всего 6 – 12 градусов тепла. Днем в Украине прогнозируют +20...+26 градусов.
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Какую погоду ждать летом-2023
- Заметим, что официальных прогнозов Укргидрометцентра на лето в целом и июнь, в частности, пока нет. Однако ученые уже предполагают, какой же может быть погода.
- Так, раньше в комментарии 24 Канала Наталья Птуха отметила, ученые говорят, что июнь будет в пределах нормы. Июль и август – с температурой выше нормы.
- Метеоролог Вазира Мартазинова рассказывала, что начало "хорошего лета" ожидается со второй половины июня. Мол, тогда температура выровняется и пойдет на летние показатели.
- Кстати, в эксклюзивном блоге 24 Канала ведущая научная сотрудница Института геофизики НАН Светлана Бойченко отметила, что произошли некоторые изменения в сезонном ходе режимов температуры и увлажнения. Так зимы стали теплыми и малоснежными, а лета более жаркими и засушливыми.