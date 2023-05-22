По данным специалистов, во вторник солнечная погода будет только на Западе. Остальные области накроют дожди.

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Прогноз от Укргидрометцентра

Ночью в восточных, южных, центральных и Сумских областях местами выпадут небольшие кратковременные дожди. На остальной территории – без осадков.

В то же время днем в Украине, кроме западных и Житомирской областей, ожидают умеренные кратковременные дожди, местами грозы. Кроме того, в южных и центральных областях кое-где прогнозируют град и шквалы 15-20 метров в секунду. Ветер будет царить северо-восточный, восточный, 5-10 метров в секунду.

Температура ночью будет составлять 11-16 градусов тепла, в западных областях – 6-11 градусов тепла. Добавим, что днем в Украине средняя температура будет 20-25 градусов тепла. В Карпатах ночью прогнозируют 2-7 градусов тепла, а днем – 15-20 градусов тепла.

В Украине – пожарная опасность

Синоптики предупреждают о пожароопасности по Украине. В частности, 22-25 мая в Украине (кроме Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей) будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожарная опасность в Украине / Фото Укргидрометцентр

Погода в городах

Киев – +22...+24

Ужгород – +22...+24

Львов – +21…+23

Ивано-Франковск – +21…+23

Тернополь – +21…+23

Черновцы – +21…+23

Хмельницкий – +21…+23

Луцк – +20...+22

Ровно – +21…+23

Житомир – +22...+24

Винница – +22...+24

Одесса – +23...+25

Николаев – +22...+24

Херсон – +22...+24

Симферополь – +20...+22

Кропивницкий – +21...+23

Черкассы – +22…+24

Чернигов – +21…+23

Сумы – +20...+22

Полтава – +22...+24

Днепр – +22...+24

Запорожье – +22...+24

Донецк – +21...+23

Луганск – +22...+24

Харьков – +20...+22

Прогноз погоды в Украине / Фото Укргидрометцентр