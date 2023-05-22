Уже в конце этой недели украинские синоптики прогнозируют понижение температуры. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Дождь будет несколько дней: в каких областях прогнозируют осадки, будет ли ливень и гроза.

В каких областях возможно похолодание

По прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие трое суток на Юге, Востоке, днем и в центральных, 23 – 24 мая и в северных и местами западных областях пройдут кратковременные дожди. Возможны грозы.

Температура ночью +9…+16 градусов, днем в Украине +18…+24. Во вторник и среду в юго-западной части до 27 градусов тепла,

– отметили синоптики.

Впрочем, после комфортных теплых дней в части областей снова возможно похолодание. Так, согласно прогнозу на сайте Укргидрометцентра в пятницу, 26 мая, на Западе в основном только +16...+18 градусов. Это, кстати, на 5-8 градусов (в зависимости от области) ниже, чем сейчас прогнозируют на 24 мая.

Читайте также Каким будет лето в Украине или ждать значительной жары: прогнозы экспертов

Ориентировочный прогноз погоды на 26 мая / скриншот из Укргидрометцентра.

Какая погода ожидается летом-2023

Отметим, что официальных прогнозов Укргидрометцентра на лето-2023 и июнь пока нет. Однако ученые уже предполагают, какой же может быть погода.

Так, ранее в комментарии 24 Канала синоптик Наталья Птуха отметила, ученые говорят, что июнь будет в пределах нормы, а июль и август – температурой выше нормы.

Метеоролог Вазира Мартазинова отмечала, что начало "хорошего лета" ожидается со второй половины июня. Мол, тогда температура выровняется и уйдет на летние показатели.

Обратите внимание! Независимо от погоды всегда помните о наших воинах, которые уже почти 15 месяцев полномасштабной войны защищают Украину от российского агрессора. Не переставайте донатить. Давайте приближаем нашу победу вместе. Например, помочь ВСУ можно за этой ссылкой.