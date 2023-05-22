Уже наприкінці цього тижня українські синоптики прогнозують зниження температури. Про це пише 24 Канал.
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У яких областях можливе похолодання
За прогнозом Укргідрометцентру, у найближчі три доби на Півдні, Сході, вдень і в центральних, 23 – 24 травня і в північних та місцями західних областях пройдуть короткочасні дощі. Також можливі грози.
Температура вночі +9...+16 градусів, вдень в Україні +18...+24. У вівторок та середу в південно-західній частині до 27 градусів тепла,
– зазначили синоптики.
Втім, після доволі-таки комфортних теплих днів у частині областей знову можливе похолодання. Так, згідно з прогнозом на сайті Укргідрометцентру у п'ятницю, 26 травня, на Заході здебільшого лише +16...+18 градусів. Це, до речі, на 5 – 8 градусів (залежно від області) нижче, аніж наразі прогнозують на 24 травня.
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Орієнтовний прогноз погоди на 26 травня / скриншот з Укргідрометцентру
Яка погода очікується влітку-2023
- Зауважимо, що офіційних прогнозів Укргідрометцентру на літо-2023 та червень зокрема поки що немає. Однак, науковці вже припускають, якою ж може бути погода.
- Так, раніше у коментарі 24 Каналу синоптикиня Наталія Птуха зазначила, вчені говорять, що червень буде у межах норми. Натомість липень і серпень – з вищою за норму температурою.
- Метеорологиня Вазіра Мартазінова зазначала, що початок "гарного літа" очікується з другої половини червня. Мовляв, тоді температура вирівняється і піде на літні показники.