Прогноз погоди на найближчі три доби, з 21 до 23 травня, оприлюднили в Укргідрометцентрі. Синоптики попереджають, що очікуються дощі.

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В Україні прогнозують дощі

У найближчі три доби на Півдні, Сході країни та у більшості центральних областей (вдень вівторка і в північних областях) невеликі короткочасні дощі, місцями грози,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Тим часом в інших регіонах, за прогнозом синоптиків, буде без опадів. Також в Україні дутиме північно-східний вітер, з поривами 5 – 10 метрів на секунду

Додамо, що температура повітря вночі упродовж 21 – 23 травня наразі очікується у межах +8...+14 градусів. Втім, на Півдні та Південному Сході навіть до +17.

Натомість вдень в Україні 18 – 24 градуси. У неділю в південних областях ще тепліше. Зокрема, до +27 градусів.

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