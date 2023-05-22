За даними фахівців, у вівторок сонячна погода буде лише на Заході. Решту областей накриють дощі.

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Прогноз від Укргідрометцентру

Вночі у східних, південних, центральних та Сумській областях місцями випадуть невеликі короткочасні дощі. На решті території – без опадів.

Водночас вдень в Україні, крім західних та Житомирської областей, очікують помірні короткочасні дощі, місцями грози. Крім того, у південних та центральних областях подекуди прогнозують град і шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер пануватиме північно-східний, східний, 5-10 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме 11-16 градусів тепла, у західних областях – 6-11 градусів тепла. Додамо, що вдень в Україні середня температура становитиме 20-25 градусів тепла. У Карпатах вночі прогнозують 2-7 градусів тепла, а вдень – 15-20 градусів тепла.

В Україні – пожежна небезпека

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку по Україні. Зокрема, 22 – 25 травня в Україні (крім Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей) переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека в Україні / Фото Укргідрометцентр

Погода у містах

  • Київ – +22...+24
  • Ужгород – +22...+24
  • Львів – +21…+23
  • Івано-Франківськ – +21…+23
  • Тернопіль – +21…+23
  • Чернівці – +21…+23
  • Хмельницький – +21…+23
  • Луцьк – +20...+22
  • Рівне – +21…+23
  • Житомир – +22...+24
  • Вінниця – +22...+24
  • Одеса – +23...+25
  • Миколаїв – +22...+24
  • Херсон – +22...+24
  • Сімферополь – +20...+22
  • Кропивницький – +21...+23
  • Черкаси – +22…+24
  • Чернігів – +21…+23
  • Суми – +20...+22
  • Полтава – +22...+24
  • Дніпро – +22...+24
  • Запоріжжя – +22...+24
  • Донецьк – +21...+23
  • Луганськ – +22...+24
  • Харків – +20...+22

Прогноз погоди в Україні / Фото Укргідрометцентр