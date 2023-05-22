За даними фахівців, у вівторок сонячна погода буде лише на Заході. Решту областей накриють дощі.

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Прогноз від Укргідрометцентру

Вночі у східних, південних, центральних та Сумській областях місцями випадуть невеликі короткочасні дощі. На решті території – без опадів.

Водночас вдень в Україні, крім західних та Житомирської областей, очікують помірні короткочасні дощі, місцями грози. Крім того, у південних та центральних областях подекуди прогнозують град і шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер пануватиме північно-східний, східний, 5-10 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме 11-16 градусів тепла, у західних областях – 6-11 градусів тепла. Додамо, що вдень в Україні середня температура становитиме 20-25 градусів тепла. У Карпатах вночі прогнозують 2-7 градусів тепла, а вдень – 15-20 градусів тепла.

В Україні – пожежна небезпека

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку по Україні. Зокрема, 22 – 25 травня в Україні (крім Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей) переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека в Україні / Фото Укргідрометцентр

Погода у містах

Київ – +22...+24

Ужгород – +22...+24

Львів – +21…+23

Івано-Франківськ – +21…+23

Тернопіль – +21…+23

Чернівці – +21…+23

Хмельницький – +21…+23

Луцьк – +20...+22

Рівне – +21…+23

Житомир – +22...+24

Вінниця – +22...+24

Одеса – +23...+25

Миколаїв – +22...+24

Херсон – +22...+24

Сімферополь – +20...+22

Кропивницький – +21...+23

Черкаси – +22…+24

Чернігів – +21…+23

Суми – +20...+22

Полтава – +22...+24

Дніпро – +22...+24

Запоріжжя – +22...+24

Донецьк – +21...+23

Луганськ – +22...+24

Харків – +20...+22

Прогноз погоди в Україні / Фото Укргідрометцентр