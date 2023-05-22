За даними фахівців, у вівторок сонячна погода буде лише на Заході. Решту областей накриють дощі.
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Прогноз від Укргідрометцентру
Вночі у східних, південних, центральних та Сумській областях місцями випадуть невеликі короткочасні дощі. На решті території – без опадів.
Водночас вдень в Україні, крім західних та Житомирської областей, очікують помірні короткочасні дощі, місцями грози. Крім того, у південних та центральних областях подекуди прогнозують град і шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер пануватиме північно-східний, східний, 5-10 метрів за секунду.
Температура вночі становитиме 11-16 градусів тепла, у західних областях – 6-11 градусів тепла. Додамо, що вдень в Україні середня температура становитиме 20-25 градусів тепла. У Карпатах вночі прогнозують 2-7 градусів тепла, а вдень – 15-20 градусів тепла.
В Україні – пожежна небезпека
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку по Україні. Зокрема, 22 – 25 травня в Україні (крім Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей) переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Пожежна небезпека в Україні / Фото Укргідрометцентр
Погода у містах
- Київ – +22...+24
- Ужгород – +22...+24
- Львів – +21…+23
- Івано-Франківськ – +21…+23
- Тернопіль – +21…+23
- Чернівці – +21…+23
- Хмельницький – +21…+23
- Луцьк – +20...+22
- Рівне – +21…+23
- Житомир – +22...+24
- Вінниця – +22...+24
- Одеса – +23...+25
- Миколаїв – +22...+24
- Херсон – +22...+24
- Сімферополь – +20...+22
- Кропивницький – +21...+23
- Черкаси – +22…+24
- Чернігів – +21…+23
- Суми – +20...+22
- Полтава – +22...+24
- Дніпро – +22...+24
- Запоріжжя – +22...+24
- Донецьк – +21...+23
- Луганськ – +22...+24
- Харків – +20...+22
Прогноз погоди в Україні / Фото Укргідрометцентр