В Укргідрометцентрі прогнозували, що 24 квітня капатиме вже всюди. Однак, подекуди опади будуть незначними.

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В Україні прогнозують помірний дощ та грозу

Так, згідно з картою на сайті Укргідрометцентру, до західних областей також навідаються дощі. Втім, на сильні зливи не розраховуйте. Дощі будуть короткочасними, а подекуди очікується взагалі без істотних опадів.

Тим часом мешканцях інших регіонів парасолька знадобиться вже більше. На Півночі, Сході та Півдні литимуть помірні дощі. Однак, знову ж таки, про тривалі опади не йдеться. Також знову можливі грози.

До речі, капатиме в Україні, ймовірно, щонайменше до 27 травня. Проте у частині областей, зокрема, західних, дощі прогнозують все ж не кожного дня. Зауважимо, що значної спеки цього тижня, скоріш за все, ще не буде.

Прогноз погоди на 24 травня / Скриншот з Укргідрометцентру