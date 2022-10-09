Во Львове дожди начнутся с 20 октября. Вместе с ними придет и пасмурная погода.
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На Западе Украины сильно похолодает
Почти до конца октября будет облачная погода. Солнце лишь иногда будет появляться из-за облаков. 26 октября столбики термометров покажут +10 градусов, а уже 27 октября – +5 градусов. После этого воздух постепенно прогреется до +11 градусов. При этом ночью морозы не прогнозируют.
Отметим, что в ноябре солнечных дней будет еще меньше. В середине месяца даже возможны снег с дождем.
Какая будет погода в других городах
В Киеве тоже похолодает. Правда, не настолько сильно. Меньше всего столбики термометров покажут +7 градусов 28 октября.
На юге в это время будет теплая погода. Никакой мороси и сильного похолодания там не обещают. Октябрь вообще закончится на отметке +19 градусов.
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