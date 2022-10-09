У Львові дощі почнуться вже з 20 жовтня. Разом з ними прийде й похмура погода.

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На Заході України сильно похолодає

Майже до кінця жовтня пануватиме похмура погода. Сонце лише іноді появлятиметься з-за хмар. 26 жовтня стовпчики термометрів покажуть +10 градусів, а вже 27 жовтня – +5 градусів. Після того повітря поступово прогріється до +11 градусів. При цьому вночі морозів не прогнозують.

Зазначимо, що в листопаді сонячних днів буде ще менше. В середині місяця навіть можливі сніг з дощем.

Яка буде погода в інших містах

У Києві також похолодає. Щоправда, не так сильно. Найменше стовпчики термометрів покажуть +7 градусів 28 жовтня.

На Півдні у цей час пануватиме тепла погода. Ніякої мряки та сильного похолодання там не обіцяють. Жовтень взагалі закінчиться на позначці +19 градусів.

Зверніть увагу! Зараз над Україною стоїть антициклон, який приніс бабине літо. Сонячна та тепла погода пануватиме ще кілька днів. Тому ловіть момент для прогулянок, адже пізніше погода буде вже не така комфортна.

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