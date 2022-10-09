У Львові дощі почнуться вже з 20 жовтня. Разом з ними прийде й похмура погода.
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На Заході України сильно похолодає
Майже до кінця жовтня пануватиме похмура погода. Сонце лише іноді появлятиметься з-за хмар. 26 жовтня стовпчики термометрів покажуть +10 градусів, а вже 27 жовтня – +5 градусів. Після того повітря поступово прогріється до +11 градусів. При цьому вночі морозів не прогнозують.
Зазначимо, що в листопаді сонячних днів буде ще менше. В середині місяця навіть можливі сніг з дощем.
Яка буде погода в інших містах
У Києві також похолодає. Щоправда, не так сильно. Найменше стовпчики термометрів покажуть +7 градусів 28 жовтня.
На Півдні у цей час пануватиме тепла погода. Ніякої мряки та сильного похолодання там не обіцяють. Жовтень взагалі закінчиться на позначці +19 градусів.
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