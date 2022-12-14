В северных регионах прогнозируется облачность, мокрый снег и метель. Местами ожидают порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра
В южных областях предусматривается дождь, кое-где с мокрым снегом. На остальной территории – без существенных осадков.
Кроме того, синоптики предупреждают о гололеде на дорогах. Он ожидается во всех регионах, кроме востока и юго-востока.
Температура ночью будет колебаться от 4 до 9 градусов мороза, в Закарпатье и юге страны – около 0 градусов. Днем ожидают от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в южных областях 2 – 7 градусов тепла, в Крыму – до 10 градусов.
В западных областях – желтый уровень опасности
15 – 17 декабря синоптики предупреждают об опасных гидрологических явлениях на реках бассейна Западного Буга (Львовская и Волынская области).
Ожидается постепенный подъем уровней воды на 0,1 – 0,5 метра. Возможен выход воды на заводь на реке Западный Буг в городе Камянка-Бугская. Синоптики объявили о желтом уровне опасности.
Погода в городах
- Ужгород – +4...+6
- Львов – 0...+2
- Ивано-Франковск – 0...+2
- Тернополь – 0...+2
- Черновцы – 0...+2
- Хмельницкий – +1...+3
- Луцк – -1...+1
- Ровно – 0...+2
- Житомир – 0...+2
- Винница – 0...+2
- Одесса – +3...+5
- Николаев – +3...+5
- Херсон – +3...+5
- Симферополь – +7…+9
- Кропивницкий – -1...+1
- Черкассы – -1...+1
- Чернигов – -1...+1
- Сумы – -3...-1
- Полтава – 0...+2
- Днепр – 0...+2
- Запорожье – +3...+5
- Донецк – -1...+1
- Луганск – -6...-4
- Харьков – 0...+2
- Киев – -1...+1
Прогноз погоды на 15 декабря / Карта Укргидрометцентра