В северных регионах прогнозируется облачность, мокрый снег и метель. Местами ожидают порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

В южных областях предусматривается дождь, кое-где с мокрым снегом. На остальной территории – без существенных осадков.

Кроме того, синоптики предупреждают о гололеде на дорогах. Он ожидается во всех регионах, кроме востока и юго-востока.

Температура ночью будет колебаться от 4 до 9 градусов мороза, в Закарпатье и юге страны – около 0 градусов. Днем ожидают от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в южных областях 2 – 7 градусов тепла, в Крыму – до 10 градусов.

В западных областях – желтый уровень опасности

15 – 17 декабря синоптики предупреждают об опасных гидрологических явлениях на реках бассейна Западного Буга (Львовская и Волынская области).

Ожидается постепенный подъем уровней воды на 0,1 – 0,5 метра. Возможен выход воды на заводь на реке Западный Буг в городе Камянка-Бугская. Синоптики объявили о желтом уровне опасности.

Погода в городах

Ужгород – +4...+6

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – 0...+2

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – +1...+3

Луцк – -1...+1

Ровно – 0...+2

Житомир – 0...+2

Винница – 0...+2

Одесса – +3...+5

Николаев – +3...+5

Херсон – +3...+5

Симферополь – +7…+9

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -1...+1

Сумы – -3...-1

Полтава – 0...+2

Днепр – 0...+2

Запорожье – +3...+5

Донецк – -1...+1

Луганск – -6...-4

Харьков – 0...+2

Киев – -1...+1

Прогноз погоды на 15 декабря / Карта Укргидрометцентра