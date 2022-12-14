У північних регіонах прогнозують хмарність, мокрий сніг та хуртовину. Місцями очікують пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

У південних областях передбачають дощ, подекуди з мокрим снігом. На решті території – без істотних опадів.

Крім того, синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах. Її очікують в усіх регіонах, окрім сходу та південного сходу.

Температура вночі коливатиметься від 4 до 9 градусів морозу, на Закарпатті та крайньому півдні країни – близько 0 градусів. Натомість вдень очікують від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, у південних областях 2 – 7 градусів тепла, в Криму – до 10 градусів.

У західних областях – жовтий рівень небезпеки

15 – 17 грудня синоптики попереджають про небезпечні гідрологічні явища на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська та Волинська областi).

Очiкується поступовий пiдйом рiвнiв води на 0,1 – 0,5 метра. Можливий вихiд води на заплаву на річці Захiдний Буг у місті Камянка-Бузька. Синоптики оголосили про жовтий рiвень небезпеки.

Погода у містах

  • Ужгород – +4...+6
  • Львів – 0...+2
  • Івано-Франківськ – 0...+2
  • Тернопіль – 0...+2
  • Чернівці – 0...+2
  • Хмельницький – +1...+3
  • Луцьк – -1...+1
  • Рівне – 0...+2
  • Житомир – 0...+2
  • Вінниця – 0...+2
  • Одеса – +3...+5
  • Миколаїв – +3...+5
  • Херсон – +3...+5
  • Сімферополь – +7…+9
  • Кропивницький – -1...+1
  • Черкаси – -1...+1
  • Чернігів – -1...+1
  • Суми – -3...-1
  • Полтава – 0...+2
  • Дніпро – 0...+2
  • Запоріжжя – +3...+5
  • Донецьк – -1...+1
  • Луганськ – -6...-4
  • Харків – 0...+2
  • Київ – -1...+1

погода в Україні 15 грудняПрогноз погоди на 15 грудня / Карта Укргідрометцентру