Рятувальники попереджають про значну сніголавинну небезпеку. Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

До теми Карпати замело снігом та "атакував" мороз до -15 градусів: вражаюче фото

Яка погода у Карпатах

Станом на 14 грудня на горі Піп Іван Чорногірський ясно, невелика хмарність, вітер – південно-західній, 4 – 5 м/с. Температура повітря становить -17 градусів.



Карпати накрило снігом / фото Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

У ДСНС України повідомили, що сьогодні на високогiр'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна снiголавинна небезпека – 3 рівень.

Просимо гірськолижних туристів зважати на це та утриматися від походів у гори,

– наголосили рятувальники.

Якою буде погода в Україні 14 грудня

Укргідрометцентр прогнозує відсутність істотних опадів ледь не по всій території України. Лише у Львівській та Закарпатській областях прогнозують невеликий сніг.

Щодо температури за вікном, то вночі вона коливатиметься на Заході держави від -9 до -4 вночі та від -6 до +1 вдень. На Півдні та Сході України погода буде дещо теплішою. Так, мінімум вночі прогнозують до -7, а максимум у день до +3.

На Півдні – найтепліша погода. Так, вночі там температура не опускатиметься нижче -5, а вдень сягатиме подекуди й +3...+4 градуси.