Також ледь не по всій території нашої держави вирівняється температура, яка не буде сягати істотних "мінусів". Так, найбільшим мінусом на термометрі буде -6, а найбільшим плюсом – +4.

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Прогноз погоди від Наталки Діденко

Як розповіла синоптикиня Наталка Діденко, 14 грудня відбудеться пауза в опадах в більшості областей України, однак на дорогах буде ожеледиця, тому і водіям, і пішоходам варто бути обережними.

Слизькі дороги й тротуари – не треба додавати роботи травмопунктам, бережіться, ходіть повільніше!

– попередила Наталка Діденко.

Щодо температури, то вона вирівняється в межах країни та коливатиметься від -5 до -10 вночі та від -2 до -6 удень. Звісно, на Півдні нашої держави буде традиційно тепліше.

Прогноз від Укргідрометцентру

Прогноз погоди від Укргідрометцентру погоджується з Наталкою Діденко та прогнозує відсутність істотних опадів ледь не по всій території України. Лише у Львівській та Закарпатській областях прогнозують невеликий сніг.

Щодо температури за вікном, то вночі вона коливатиметься на Заході держави від -9 до -4 вночі та від -6 до +1 вдень. На Півдні та Сході України погода буде дещо теплішою. Так, мінімум вночі прогнозують до -7, а максимум у день до +3.

Як зазвичай, на Півдні – сама тепла погода. Так, вночі там температура не опускатиметься нижче -5, а вдень сягатиме подекуди й +3...+4 градуси.

Погода у містах країни 14 грудня

Ужгород – -1...+1

Львів – -4...-2

Івано-Франківськ – -3...-1

Тернопіль – -4...-2

Чернівці – -2...0

Хмельницький – -4...-2

Луцьк – -6...-4

Рівне – -4...-2

Житомир – -4...-2

Вінниця – -4...-2

Одеса – +1...+3

Миколаїв – -2...0

Херсон – 0...+2

Сімферополь – +2…+4

Кропивницький – -4...-2

Черкаси – -4...-2

Чернігів – -4...-2

Суми – -4...-2

Полтава – -4...-2

Дніпро – -4...-2

Запоріжжя – -1...+1

Донецьк – -2...0

Луганськ – +1...+3

Харків – -4...-2

Київ – -3...-1



Прогноз погоди на 14 грудня / Карта Укргідрометцентру