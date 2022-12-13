Також ледь не по всій території нашої держави вирівняється температура, яка не буде сягати істотних "мінусів". Так, найбільшим мінусом на термометрі буде -6, а найбільшим плюсом – +4.
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Прогноз погоди від Наталки Діденко
Як розповіла синоптикиня Наталка Діденко, 14 грудня відбудеться пауза в опадах в більшості областей України, однак на дорогах буде ожеледиця, тому і водіям, і пішоходам варто бути обережними.
Слизькі дороги й тротуари – не треба додавати роботи травмопунктам, бережіться, ходіть повільніше!
– попередила Наталка Діденко.
Щодо температури, то вона вирівняється в межах країни та коливатиметься від -5 до -10 вночі та від -2 до -6 удень. Звісно, на Півдні нашої держави буде традиційно тепліше.
Прогноз від Укргідрометцентру
Прогноз погоди від Укргідрометцентру погоджується з Наталкою Діденко та прогнозує відсутність істотних опадів ледь не по всій території України. Лише у Львівській та Закарпатській областях прогнозують невеликий сніг.
Щодо температури за вікном, то вночі вона коливатиметься на Заході держави від -9 до -4 вночі та від -6 до +1 вдень. На Півдні та Сході України погода буде дещо теплішою. Так, мінімум вночі прогнозують до -7, а максимум у день до +3.
Як зазвичай, на Півдні – сама тепла погода. Так, вночі там температура не опускатиметься нижче -5, а вдень сягатиме подекуди й +3...+4 градуси.
Погода у містах країни 14 грудня
Ужгород – -1...+1
Львів – -4...-2
Івано-Франківськ – -3...-1
Тернопіль – -4...-2
Чернівці – -2...0
Хмельницький – -4...-2
Луцьк – -6...-4
Рівне – -4...-2
Житомир – -4...-2
Вінниця – -4...-2
Одеса – +1...+3
Миколаїв – -2...0
Херсон – 0...+2
Сімферополь – +2…+4
Кропивницький – -4...-2
Черкаси – -4...-2
Чернігів – -4...-2
Суми – -4...-2
Полтава – -4...-2
Дніпро – -4...-2
Запоріжжя – -1...+1
Донецьк – -2...0
Луганськ – +1...+3
Харків – -4...-2
Київ – -3...-1
Прогноз погоди на 14 грудня / Карта Укргідрометцентру