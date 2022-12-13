Также чуть ли не по всей территории нашего государства выровняется температура, которая не будет достигать существенных "минусов". Так, наибольшим минусом на термометре будет -6, а наибольшим плюсом – +4.
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Прогноз погоды от Наталки Диденко
Как рассказала синоптик Наталья Диденко, 14 декабря состоится пауза в осадках в большинстве областей Украины, однако на дорогах будет гололед, поэтому и водителям, и пешеходам следует быть осторожными.
Скользкие дороги и тротуары – не надо прибавлять работы травмопунктам, берегитесь, ходите медленнее!
– предупредила Наталья Диденко.
Что касается температуры, то она выравнивается внутри страны и будет колебаться от -5 до -10 ночью и от -2 до -6 днем. Конечно, на Юге нашего государства будет традиционно теплее.
Прогноз от Укргидрометцентра
Прогноз погоды от Укргидрометцентра согласен с Наталкой Диденко и прогнозирует отсутствие существенных осадков чуть ли не по всей территории Украины. Только во Львовской и Закарпатской областях прогнозируется небольшой снег.
Что касается температуры за окном, ночью она будет колебаться на Западе государства от -9 до -4 ночью и от -6 до +1 днем. На юге и востоке Украины погода будет несколько теплее. Так, минимум ночью прогнозируют до -7, а максимум в день до +3.
Как обычно, на Юге – самая теплая погода. Так, ночью там температура не будет опускаться ниже -5, а днем будет местами и +3...+4 градуса.
Погода в городах страны 14 декабря
Ужгород – -1...+1
Львов – -4...-2
Ивано-Франковск – -3...-1
Тернополь – -4...-2
Черновцы – -2...0
Хмельницкий – -4...-2
Луцк – -6...-4
Ровно – -4...-2
Житомир – -4...-2
Винница – -4...-2
Одесса – +1...+3
Николаев – -2...0
Херсон – 0...+2
Симферополь – +2…+4
Кропивницкий – -4...-2
Черкассы – -4...-2
Чернигов – -4...-2
Суммы – -4...-2
Полтава – -4...-2
Днепр – -4...-2
Запорожье – -1...+1
Донецк – -2...0
Луганск – +1...+3
Харьков – -4...-2
Киев – -3...-1
Прогноз погоды на 14 декабря / Карта Укргидрометцентра