Также чуть ли не по всей территории нашего государства выровняется температура, которая не будет достигать существенных "минусов". Так, наибольшим минусом на термометре будет -6, а наибольшим плюсом – +4.

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Прогноз погоды от Наталки Диденко

Как рассказала синоптик Наталья Диденко, 14 декабря состоится пауза в осадках в большинстве областей Украины, однако на дорогах будет гололед, поэтому и водителям, и пешеходам следует быть осторожными.

Скользкие дороги и тротуары – не надо прибавлять работы травмопунктам, берегитесь, ходите медленнее!

– предупредила Наталья Диденко.

Что касается температуры, то она выравнивается внутри страны и будет колебаться от -5 до -10 ночью и от -2 до -6 днем. Конечно, на Юге нашего государства будет традиционно теплее.

Прогноз от Укргидрометцентра

Прогноз погоды от Укргидрометцентра согласен с Наталкой Диденко и прогнозирует отсутствие существенных осадков чуть ли не по всей территории Украины. Только во Львовской и Закарпатской областях прогнозируется небольшой снег.

Что касается температуры за окном, ночью она будет колебаться на Западе государства от -9 до -4 ночью и от -6 до +1 днем. На юге и востоке Украины погода будет несколько теплее. Так, минимум ночью прогнозируют до -7, а максимум в день до +3.

Как обычно, на Юге – самая теплая погода. Так, ночью там температура не будет опускаться ниже -5, а днем будет местами и +3...+4 градуса.

Погода в городах страны 14 декабря

Ужгород – -1...+1

Львов – -4...-2

Ивано-Франковск – -3...-1

Тернополь – -4...-2

Черновцы – -2...0

Хмельницкий – -4...-2

Луцк – -6...-4

Ровно – -4...-2

Житомир – -4...-2

Винница – -4...-2

Одесса – +1...+3

Николаев – -2...0

Херсон – 0...+2

Симферополь – +2…+4

Кропивницкий – -4...-2

Черкассы – -4...-2

Чернигов – -4...-2

Суммы – -4...-2

Полтава – -4...-2

Днепр – -4...-2

Запорожье – -1...+1

Донецк – -2...0

Луганск – +1...+3

Харьков – -4...-2

Киев – -3...-1



Прогноз погоды на 14 декабря / Карта Укргидрометцентра