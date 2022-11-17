Похолодание будет постепенным

18 ноября температура воздуха опустится до -6...-1 градуса. 19 – 20 ноября станет еще холоднее.

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То есть похолодание будет происходить постепенно. Уже в выходные столбики термометров покажут в Украине -10...-8 градусов.

В Укргидрометцентре рассказали, что похолодание связано с распространением на территорию Украины холодного воздуха с севера Европы. На поверхности земли образуется снежный покров размером 3 – 8 сантиметров, а местами будет происходить налипание мокрого снега. На дорогах образуется гололедица.

К этому прибавится штормовой ветер. Он будет двигаться со скоростью 15 – 18 метров в секунду.

Смена погодных условий может привести к усложнению движения транспорта на отдельных участках дорог. И уровень угрозы — желтый,

– предупредили в Укргидрометцентре.

Отметим, что синоптик Наталья Диденко сообщала, что ночью возможны морозы до -10 градусов.

Обратите внимание! По данным синоптического ресурса Gismeteo, зимняя погода не будет царить в Украине до конца ноября. В последние дни месяца еще придет относительное потепление, а снег прекратится. Правда, это потепление будет соответствовать показателям последнего месяца осени, так что какого-то существенного тепла ждать уже не стоит.