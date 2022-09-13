Температура воздуха в течение дня составит +17...+22 градуса тепла. В Одесской области, в Черновицкой области и части Винницкой будет до +24 градусов.
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Где будут дожди
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что свежо будет на северо-востоке. Речь идет о Сумщине, Черниговщине, Харьковщине. Столбики термометров будут достигать +12...+16 градусов.
Небольшие дожди следует ожидать в западных, северных, центральных, кроме Винницкой области, и восточных областях. На Юге – без осадков.
Ветер западный, северо-западный, умеренный.
В Киеве возможен дождь, но он будет несильным, преимущественно туман или туман и влажность.
Температура воздуха в столице будет максимально +18...+20 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины
Ужгород – +18...+20
Львов – +20...+22
Ивано-Франковск – +20...+22
Тернополь – +20...+22
Черновцы – +20...+22
Хмельницкий – +20...+22
Луцк – +19...+21
Ровно – +19...+21
Житомир – +18...+20
Винница – +20...+22
Одесса – +20...+22
Николаев – +20...+22
Херсон – +20...+22
Симферополь – +19...+21
Кропивницкий – +18...+20
Черкассы – +19...+21
Чернигов – +17...+19
Сумы – +16...+18
Полтава – +16...+18
Днепр – +18...+20
Запорожье – +19...+21
Донецк – +17...+19
Луганск – +16...+18
Харьков – +16...+18
Киев – +18...+20
Погода в Украине 14 сентября / Фото Укргидрометцентра