Температура повітря впродовж дня становитиме +17...+22 градуси тепла. На Одещині, у Чернівецькій області та частині Вінниччини ймовірно буде до +24 градусів.
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Де будуть дощі
Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що свіжіше повітря буде на північному сході. Мовиться про Сумщину, Чернігівщину, Харківщину. Стовпчики термометрів сягатимуть +12...+16 градусів.
Невеликих дощів слід очікувати у західних, північних, центральних, окрім Вінниччини, та східних областях. На Півдні – без опадів.
Вітер західний, північно-західний, помірний.
У Києві ймовірний дощ. та він буде несильним, переважно мряка або туман та вологість.
Температура повітря у столиці у середу буде максимально +18...+20 градусів.
Прогноз погоди у містах України
Ужгород – +18...+20
Львів – +20...+22
Івано-Франківськ – +20...+22
Тернопіль – +20...+22
Чернівці – +20...+22
Хмельницький – +20...+22
Луцьк – +19...+21
Рівне – +19...+21
Житомир – +18...+20
Вінниця – +20...+22
Одеса – +20...+22
Миколаїв – +20...+22
Херсон – +20...+22
Сімферополь – +19...+21
Кропивницький – +18...+20
Черкаси – +19...+21
Чернігів – +17...+19
Суми – +16...+18
Полтава – +16...+18
Дніпро – +18...+20
Запоріжжя – +19...+21
Донецьк – +17...+19
Луганськ – +16...+18
Харків – +16...+18
Київ – +18...+20
Погода в Україні 14 вересня / Фото Укргідрометцентру