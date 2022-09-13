Температура повітря впродовж дня становитиме +17...+22 градуси тепла. На Одещині, у Чернівецькій області та частині Вінниччини ймовірно буде до +24 градусів.

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Де будуть дощі

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що свіжіше повітря буде на північному сході. Мовиться про Сумщину, Чернігівщину, Харківщину. Стовпчики термометрів сягатимуть +12...+16 градусів.

Невеликих дощів слід очікувати у західних, північних, центральних, окрім Вінниччини, та східних областях. На Півдні – без опадів.

Вітер західний, північно-західний, помірний.

У Києві ймовірний дощ. та він буде несильним, переважно мряка або туман та вологість.

Температура повітря у столиці у середу буде максимально +18...+20 градусів.

Прогноз погоди у містах України

Ужгород – +18...+20

Львів – +20...+22

Івано-Франківськ – +20...+22

Тернопіль – +20...+22

Чернівці – +20...+22

Хмельницький – +20...+22

Луцьк – +19...+21

Рівне – +19...+21

Житомир – +18...+20

Вінниця – +20...+22

Одеса – +20...+22

Миколаїв – +20...+22

Херсон – +20...+22

Сімферополь – +19...+21

Кропивницький – +18...+20

Черкаси – +19...+21

Чернігів – +17...+19

Суми – +16...+18

Полтава – +16...+18

Дніпро – +18...+20

Запоріжжя – +19...+21

Донецьк – +17...+19

Луганськ – +16...+18

Харків – +16...+18

Київ – +18...+20

Погода в Україні 14 вересня / Фото Укргідрометцентру