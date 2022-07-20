Самым прохладным регионом 21 июля станет Сумская область. Здесь будет свежо: столбики термометров поднимутся до +19...+21.

Актуально Британцы закрыли военную базу, потому что ее взлетно-посадочная полоса растаяла от жары.

Теплее всего будет на Западе Украины

Также подобные погодные условия прогнозируют метеорологи во всех северо-восточных и восточных областях. В Харьковской, Донецкой, Луганской, Полтавской и Черниговской областях воздух прогреется в пределах +20...+24 градуса.

На Юге очень тепло – температура приблизится к +25…29 градусам. На Закарпатье – самые высокие показатели – +32…+34, в остальных западных областях – +26…+29. В других регионах Украины температура будет колебаться в пределах +24…+28.

Обратите внимание! В Киеве 21 июля будет солнечно и тепло. Температура – +24…+26. Ветер – северо-западный 7 – 12 метров в секунду.

Прогноз погоды от Наталки Диденко.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что в четверг в большинстве украинских областей будет комфортная температура. Она отметила, что преимущественно в Украине будет преобладать сухая погода.

Дожди с грозами возможны в Сумской, Черниговской, Полтавской областях, могут затронуть вечером Киевскую область. В ближайшую ночь отдельные дожди пройдут в южной части и в Днепре с районами – но небольшие и локальные,

– добавила Диденко.

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Прогноз погоды в городах Украины на 21 июля.

Ужгород – +32...+34

Львов – +27...+29

Ивано-Франковск – +27...+29

Тернополь – +26...+28

Черновцы – +27...+29

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +26...+28

Ровно – +25...+27

Житомир – +25...+27

Винница – +25...+27

Одесса – +27...+29

Николаев – +27...+29

Херсон – +26...+28

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +22...+24

Суммы – +19..+21

Полтава – +21...+23

Днепр – +24...+26

Запорожье – +26...+28

Донецк – +22...+24

Луганск – +22...+24

Харьков – +20...+22

Киев – +24...+26



Прогноз погоды на 21 июля / Карта Укргидрометцентра.