Там же, где осадки не ожидаются, солнце время от времени будет прятаться за облаками. Порывистым не будет и ветер, ведь его скорость будет максимально достигать 10 метров в секунду.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Что касается температуры воздуха, то 3 июля она не сильно изменится по сравнению с предыдущим днем. Лишь кое-где она в пределах пары градусов будет колебаться вверх или вниз.

Так, на Западе Украины синоптики прогнозируют температуру в пределах от +24 до +28. При этом кратковременные осадки и грозы могут пройти в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Хмельницкой областях.

На Севере же украинцев будет ожидать погода немного теплее. Там день будет начинаться с +25. При этом воздух максимально прогреется до +28. Осадки же преимущественно минуют только Киевскую и Житомирскую области.

Зато на Юге день хоть и будет начинаться с +25, однако максимально столбики термометров в понедельник там будут показывать +30. Что касается осадков и гроз, их преимущественно не будет во временно оккупированном Крыму, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Что касается Востока нашего государства, там 3 июля будет теплее всего, ведь температура будет колебаться в пределах от +27 до +30. При этом осадков следует ожидать преимущественно только в Харьковской области.

Температура в областных центрах Украины

Киев – +26...+28

Ужгород – +26...+28

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +24...+26

Ровно – +25...+27

Житомир – +25...+27

Винница – +26...+28

Одесса – +25...+27

Николаев – +28...+30

Херсон – +28...+30

Симферополь – +28...+30

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +26...+28

Сумы – +25...+27

Полтава – +26...+28

Днепр – +27...+29

Запорожье – +28...+30

Донецк – +28...+30

Луганск – +28...+30

Харьков – +27...+29



Прогноз погоды на 3 июля / Карта Укргидрометцентра