Ожидается, что в начале июля будет несколько теплее обычного. Днем в большинстве областей до +27...+33 градуса. На Западе будет наблюдаться переизбыток осадков, а на Юге и Востоке их будет недостаточно, прогнозирует синоптик Игорь Кибальчич.

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Какую погоду ждать в этом месяце

Кибальчич отмечает, что во второй декаде июля температура воздуха сохранится выше нормы.

Дожди распределятся неравномерно по территории, местами в сопровождении гроз, града и шквалистого ветра. Не исключены опасные конвективные явления, которые могут повлечь неблагоприятные последствия,

– добавляет синоптик.

Кроме того, на фоне длительного периода высоких температур есть риск развития почвенной засухи в южных, центральных и местами в восточных областях. Высоким ожидается и уровень пожарной угрозы в регионах.

Интересно, что третья декада месяца может стать более прохладной и влажной. Ведь есть предпосылки для развития северо-западных циркуляционных процессов, в ходе которых на территорию Украины более интенсивно начнут поступать свежие воздушные массы скандинавского происхождения.

Впрочем, в южной части Украины ситуация с увлажнением останется на довольно сложном уровне, подытожил Кибальчич. Поэтому пока в одних областях, вероятно, будет наблюдаться засуха, в других снова пройдут сильные ливни.