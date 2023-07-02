Очікується, що на початку липня буде дещо тепліше, аніж зазвичай. Вдень у більшості областей до +27...+33 градусів. На Заході спостерігатиметься надлишок опадів, а на Півдні та Сході їх буде недостатньо, прогнозує синоптик Ігор Кібальчич.

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Яку погоду чекати цього місяця

Кібальчич зазначає, що другій декаді липня температура повітря збережеться вищою за норму.

Дощі розподілятимуться нерівномірно по території, місцями у супроводі гроз, граду та шквалистого вітру. Не виключені небезпечні конвективні явища, які можуть спричинити несприятливі наслідки,

– додає синоптик.

Окрім того, на тлі тривалого періоду високих температур, є ризик розвитку ґрунтової посухи у південних, центральних та місцями у східних областях. Високим очікується і рівень пожежної небезпеки у регіонах.

Цікаво, що третя декада місяця може стати більш прохолодною та вологою. Адже є передумови для розвитку північно-західних циркуляційних процесів, у ході яких на територію України інтенсивніше почнуть надходити свіжі повітряні маси скандинавського походження.

Втім, у південній частині України ситуація зі зволоженням залишиться на досить-таки складному рівні, підсумував Кібальчич. Тож, поки в одних областях, ймовірно, спостерігатиметься посухи, в інших знову пройдуть сильні зливи.