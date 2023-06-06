На остальной территории государства ожидается сухая погода. Солнце, которое иногда будут закрывать облака, прогреет температуру воздуха иногда даже до +27.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Однако такая теплая погода вместе с отсутствием осадков привела к оглашению синоптиками чрезвычайного уровня пожарной опасности. О нем было предупреждено на территории северных, центральных, Харьковской, большинства западных и южных областей.
Пожарная опасность 7 июня / Карта Укргидрометцентра
Что касается температуры воздуха в среду, то в этот день Западе Украины будет холоднее всего. В течение дня столбики термометров не будут опускаться ниже +20, но и не будут подниматься выше +22.
Немного теплее будет на Востоке нашего государства. Там температура воздуха будет достигать отметок от +23 до +26.
Теплее всего 7 июня будет на территории северных, центральных и южных областей. Там день за окном будет начинаться с отметок +24, которые будут подниматься до +26. Более того, в некоторых населенных пунктах украинцам стоит ожидать и +27. Только в Одесской области там будет прохладнее. Там столбики термометров будут показывать +23…+25.
Температура в крупнейших городах Украины
Киев – +24...+26
Ужгород – +20...+22
Львов – +20...+22
Ивано-Франковск – +20...+22
Тернополь – +20...+22
Черновцы – +20...+22
Хмельницкий – +20...+22
Луцк – +20...+22
Ровно – +20...+22
Житомир – +24...+26
Винница – +24...+26
Одесса – +23...+25
Николаев – +24...+26
Херсон – +24...+26
Симферополь – +24...+26
Черкассы – +24...+26
Чернигов – +24...+26
Сумы – +24...+26
Полтава – +24...+26
Днепр – +24...+26
Запорожье – +24...+26
Донецк – +23...+25
Луганск – +23...+25
Харьков – +24...+26
Погода в Украине 7 июня / Карта Укргидрометцентра