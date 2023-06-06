На остальной территории государства ожидается сухая погода. Солнце, которое иногда будут закрывать облака, прогреет температуру воздуха иногда даже до +27.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Однако такая теплая погода вместе с отсутствием осадков привела к оглашению синоптиками чрезвычайного уровня пожарной опасности. О нем было предупреждено на территории северных, центральных, Харьковской, большинства западных и южных областей.



Пожарная опасность 7 июня / Карта Укргидрометцентра

Что касается температуры воздуха в среду, то в этот день Западе Украины будет холоднее всего. В течение дня столбики термометров не будут опускаться ниже +20, но и не будут подниматься выше +22.

Немного теплее будет на Востоке нашего государства. Там температура воздуха будет достигать отметок от +23 до +26.

Теплее всего 7 июня будет на территории северных, центральных и южных областей. Там день за окном будет начинаться с отметок +24, которые будут подниматься до +26. Более того, в некоторых населенных пунктах украинцам стоит ожидать и +27. Только в Одесской области там будет прохладнее. Там столбики термометров будут показывать +23…+25.

Температура в крупнейших городах Украины

Киев – +24...+26

Ужгород – +20...+22

Львов – +20...+22

Ивано-Франковск – +20...+22

Тернополь – +20...+22

Черновцы – +20...+22

Хмельницкий – +20...+22

Луцк – +20...+22

Ровно – +20...+22

Житомир – +24...+26

Винница – +24...+26

Одесса – +23...+25

Николаев – +24...+26

Херсон – +24...+26

Симферополь – +24...+26

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +24...+26

Сумы – +24...+26

Полтава – +24...+26

Днепр – +24...+26

Запорожье – +24...+26

Донецк – +23...+25

Луганск – +23...+25

Харьков – +24...+26



Погода в Украине 7 июня / Карта Укргидрометцентра