На іншій території держави очікується суха погода. Сонце, яке іноді закриватимуть хмари, прогріє температуру повітря подекуди навіть до +27.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Однак така тепла погода разом з відсутністю опадів призвели до оголошення синоптиками надзвичайного рівня пожежної небезпеки. Про нього попередили на території північних, центральних, Харківській, більшості західних та південних областей.



Пожежна небезпека 7 червня / Карта Укргідрометцентру

Щодо температури повітря у середу, то у цей день на Заході України буде найхолодніше. Протягом дня там стовпчики термометрів не опускатимуться нижче +20, але й не підійматимуться вище +22.

Дещо тепліше буде на Сході нашої держави. Там температура повітря сягатиме позначок від +23 і до +26.

Найтепліше ж 7 червня буде на території північних, центральних та південних областей. Там день за вікном розпочинатиметься з позначок +24, які підійматимуться до +26. Ба більше, у деяких населених пунктах українцям варто очікувати й +27. Лише в Одеській області там буде прохолодніше. Там стовпчики термометрів показуватимуть +23…+25.

Температура у найбільших містах України

Київ – +24...+26

Ужгород – +20...+22

Львів – +20...+22

Івано-Франківськ – +20...+22

Тернопіль – +20...+22

Чернівці – +20...+22

Хмельницький – +20...+22

Луцьк – +20...+22

Рівне – +20...+22

Житомир – +24...+26

Вінниця – +24...+26

Одеса – +23...+25

Миколаїв – +24...+26

Херсон – +24...+26

Сімферополь – +24...+26

Черкаси – +24...+26

Чернігів – +24...+26

Суми – +24...+26

Полтава – +24...+26

Дніпро – +24...+26

Запоріжжя – +24...+26

Донецьк – +23...+25

Луганськ – +23...+25

Харків – +24...+26



Погода в Україні 7 червня / Карта Укргідрометцентру