Теплее всего – на Юге, там ожидают +20...+27 градусов. Прохладнее будет на Западе – +13…+18.

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Где будут идти дожди

Синоптик Наталья Диденко отметила, что дожди ночью будут идти в восточных регионах, а днем – местами в западных. Вечером могут добраться до Житомирщины, Киевщины, а также коснутся Луганщины.

В Киеве еще поднимется высокая температура воздуха – до +19 градусов. В общей сложности субботний день будет теплым и сухим.

Кстати, Диденко предупредила, что в воскресенье погода изменится. В частности, прибавится дождей, усилится ветер и снизится температура воздуха. Поэтому следует успеть насладиться теплой субботой.

Какая будет погода в городах Украины 30 сентября

Ужгород – +16

Львов – +17

Ивано-Франковск – +17

Тернополь – +19

Черновцы – +21

Хмельницкий – +20

Луцк –+17

Ровно –+17

Житомир – +20

Винница – +21

Одесса – +24

Николаев – +25

Херсон – +26

Симферополь – +26

Кропивницкий – +24

Черкассы – +21

Чернигов – +20

Сумы – +20

Полтава – +20

Днепр – +23

Запорожье – +24

Донецк – +22

Луганск – +23

Харьков – +18

Киев – +21



Погода в Украине 1 октября / Карта "Синоптик"