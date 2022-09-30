Теплее всего – на Юге, там ожидают +20...+27 градусов. Прохладнее будет на Западе – +13…+18.
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Где будут идти дожди
Синоптик Наталья Диденко отметила, что дожди ночью будут идти в восточных регионах, а днем – местами в западных. Вечером могут добраться до Житомирщины, Киевщины, а также коснутся Луганщины.
В Киеве еще поднимется высокая температура воздуха – до +19 градусов. В общей сложности субботний день будет теплым и сухим.
Кстати, Диденко предупредила, что в воскресенье погода изменится. В частности, прибавится дождей, усилится ветер и снизится температура воздуха. Поэтому следует успеть насладиться теплой субботой.
Какая будет погода в городах Украины 30 сентября
Ужгород – +16
Львов – +17
Ивано-Франковск – +17
Тернополь – +19
Черновцы – +21
Хмельницкий – +20
Луцк –+17
Ровно –+17
Житомир – +20
Винница – +21
Одесса – +24
Николаев – +25
Херсон – +26
Симферополь – +26
Кропивницкий – +24
Черкассы – +21
Чернигов – +20
Сумы – +20
Полтава – +20
Днепр – +23
Запорожье – +24
Донецк – +22
Луганск – +23
Харьков – +18
Киев – +21
Погода в Украине 1 октября / Карта "Синоптик"