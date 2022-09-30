Найтепліше – на Півдні, там очікують +20...+27 градусів. Прохолодніше буде на Заході – +13...+18.

До теми Сонце, тепло й осінні пейзажі: в яких областях у перший тиждень жовтня буде ідеальна погода

Де йтимуть дощі

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що дощі вночі йтимуть у східних регіонах, а вдень – місцями в західних. Ввечері можуть дістатись до Житомирщини, Київщини, а також зачеплять Луганщину.

У Києві ще побуде висока температура повітря – до +19 градусів. Загалом суботній день буде теплим та сухим.

До речі, Діденко попередила, що в неділю погода зміниться. Зокрема, побільшає дощів, посилиться вітер та знизиться температура повітря. Тому слід встигнути насолодитись теплою суботою.

Якою буде погода у містах України 30 вересня

Ужгород – +16

Львів – +17

Івано-Франківськ – +17

Тернопіль – +19

Чернівці – +21

Хмельницький – +20

Луцьк –+17

Рівне –+17

Житомир – +20

Вінниця – +21

Одеса – +24

Миколаїв – +25

Херсон – +26

Сімферополь – +26

Кропивницький – +24

Черкаси – +21

Чернігів – +20

Суми – +20

Полтава – +20

Дніпро – +23

Запоріжжя – +24

Донецьк – +22

Луганськ – +23

Харків – +18

Київ – +21



Погода в Україні 1 жовтня / Карта "Синоптик"