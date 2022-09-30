Найтепліше – на Півдні, там очікують +20...+27 градусів. Прохолодніше буде на Заході – +13...+18.
До теми Сонце, тепло й осінні пейзажі: в яких областях у перший тиждень жовтня буде ідеальна погода
Де йтимуть дощі
Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що дощі вночі йтимуть у східних регіонах, а вдень – місцями в західних. Ввечері можуть дістатись до Житомирщини, Київщини, а також зачеплять Луганщину.
У Києві ще побуде висока температура повітря – до +19 градусів. Загалом суботній день буде теплим та сухим.
До речі, Діденко попередила, що в неділю погода зміниться. Зокрема, побільшає дощів, посилиться вітер та знизиться температура повітря. Тому слід встигнути насолодитись теплою суботою.
Якою буде погода у містах України 30 вересня
Ужгород – +16
Львів – +17
Івано-Франківськ – +17
Тернопіль – +19
Чернівці – +21
Хмельницький – +20
Луцьк –+17
Рівне –+17
Житомир – +20
Вінниця – +21
Одеса – +24
Миколаїв – +25
Херсон – +26
Сімферополь – +26
Кропивницький – +24
Черкаси – +21
Чернігів – +20
Суми – +20
Полтава – +20
Дніпро – +23
Запоріжжя – +24
Донецьк – +22
Луганськ – +23
Харків – +18
Київ – +21
Погода в Україні 1 жовтня / Карта "Синоптик"