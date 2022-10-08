Так, средняя температура воздуха в Украине составит +18…+21 градус. Прохладнее будет разве что на Севере и кое-где – в Центре. Например, в Черкассах, Чернигове и Сумах – +15…+19.
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Синоптик Наталья Диденко отметила, что атмосферный фронт принесет небольшие дожди ночью и утром на Запад, а днем – на Север Украины и Винницкую область. В других регионах будет сухо и тепло.
Более холодного языка покажет атмосфера на севере, через Винницкую вплоть до Черновицкой области, +12+16 градусов,
– добавила Диденко.
В Киеве – местами небольшой дождь и небольшое похолодание до +15, +16 градусов. Однако в дальнейшем снова обещают сухую погоду.
Прогноз погоды в городах Украины
Киев – +19 градусов;
Луцк – +20 градусов;
Ужгород – +21 градусов;
Львов – +21 градусов;
Ивано-Франковск – +21 градусов;
Тернополь – +20 градусов;
Черновцы – +20 градусов;
Хмельницкий – +18 градусов;
Ровно – +21 градусов;
Житомир – +19 градусов;
Винница – +18 градусов;
Одесса – +19 градусов;
Николаев – +19 градусов;
Херсон – +20 градусов;
Симферополь – +18 градусов;
Кропивницкий – +20 градусов;
Черкассы – +15 градусов;
Чернигов – +19 градусов;
Сумы – +18 градусов;
Полтава – +19 градусов;
Днепр – +19 градусов;
Запорожье – +21 градусов;
Донецк – +20 градусов;
Луганск – +19 градусов;
Харьков – +17 градусов.
Погода в Украине 9 октября / Карта "Синоптик"