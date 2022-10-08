Так, середня температура повітря в Україні становитиме +18...+21 градус. Прохолодніше буде хіба на Півночі та подекуди – в Центрі. Наприклад, у Черкасах, Чернігові та Сумах – +15...+19.

До теми Літо серед осені: де в Україні 1 листопада температура підніметься до +20 градусів

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Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що атмосферний фронт принесе невеликі дощі вночі та вранці на Захід, а вдень – на Північ України та на Вінниччину. В інших регіонах буде сухо та тепло.

Холоднішого язика покаже атмосфера на півночі, через Вінниччину аж до Чернівецької області, +12+16 градусів,

– додала Діденко.

У Києві – місцями невеликий дощ та незначне похолодання до +15, +16 градусів. Проте надалі знову обіцяють суху погоду.

Прогноз погоди у містах України

Київ – +19 градусів;

Луцьк – +20 градусів;

Ужгород – +21 градусів;

Львів – +21 градусів;

Івано-Франківськ – +21 градусів;

Тернопіль – +20 градусів;

Чернівці – +20 градусів;

Хмельницький – +18 градусів;

Рівне – +21 градусів;

Житомир – +19 градусів;

Вінниця – +18 градусів;

Одеса – +19 градусів;

Миколаїв – +19 градусів;

Херсон – +20 градусів;

Сімферополь – +18 градусів;

Кропивницький – +20 градусів;

Черкаси – +15 градусів;

Чернігів – +19 градусів;

Суми – +18 градусів;

Полтава – +19 градусів;

Дніпро – +19 градусів;

Запоріжжя – +21 градусів;

Донецьк – +20 градусів;

Луганськ – +19 градусів;

Харків – +17 градусів.



Погода в Україні 9 жовтня / Карта "Синоптик"