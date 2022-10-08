Так, середня температура повітря в Україні становитиме +18...+21 градус. Прохолодніше буде хіба на Півночі та подекуди – в Центрі. Наприклад, у Черкасах, Чернігові та Сумах – +15...+19.
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Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що атмосферний фронт принесе невеликі дощі вночі та вранці на Захід, а вдень – на Північ України та на Вінниччину. В інших регіонах буде сухо та тепло.
Холоднішого язика покаже атмосфера на півночі, через Вінниччину аж до Чернівецької області, +12+16 градусів,
– додала Діденко.
У Києві – місцями невеликий дощ та незначне похолодання до +15, +16 градусів. Проте надалі знову обіцяють суху погоду.
Прогноз погоди у містах України
Київ – +19 градусів;
Луцьк – +20 градусів;
Ужгород – +21 градусів;
Львів – +21 градусів;
Івано-Франківськ – +21 градусів;
Тернопіль – +20 градусів;
Чернівці – +20 градусів;
Хмельницький – +18 градусів;
Рівне – +21 градусів;
Житомир – +19 градусів;
Вінниця – +18 градусів;
Одеса – +19 градусів;
Миколаїв – +19 градусів;
Херсон – +20 градусів;
Сімферополь – +18 градусів;
Кропивницький – +20 градусів;
Черкаси – +15 градусів;
Чернігів – +19 градусів;
Суми – +18 градусів;
Полтава – +19 градусів;
Дніпро – +19 градусів;
Запоріжжя – +21 градусів;
Донецьк – +20 градусів;
Луганськ – +19 градусів;
Харків – +17 градусів.
Погода в Україні 9 жовтня / Карта "Синоптик"