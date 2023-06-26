При этом синоптики не сулят сильных ветров. Максимальные порывы будут достигать 10 метров в секунду, что характеризуется как свежий ветер, от которого могут шататься большие ветви.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Что касается температуры воздуха, то она во вторник по сравнению с предыдущим днем останется почти без изменений, только в некоторых городах может быть немного холоднее и немного теплее в пределах пары градусов.
Так, на Западе 27 июня украинцам следует ожидать за окном грозы и температуру в пределах +19…+25. При этом холоднее всего будет в Хмельницкой области, а теплее всего – в Волынской.
Похожей ситуация будет и на Севере. Там столбики термометров будут показывать также температуру от +19 до +25, однако гроз в этом регионе будет меньше.
А вот на Востоке день хоть и тоже будет начинаться с +19, но выше +22 столбики термометров не будут подниматься.
В то же время центральных и южных областях во вторник будет сухо. На Юге же будет теплее всего в этот день – там украинцы смогут наслаждаться теплыми +24…+29.
Температура в областных центрах Украины
Киев – +22...+24
Ужгород – +22...+24
Львов – +22...+24
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – +22...+24
Черновцы – +22...+24
Хмельницкий – +19…+21
Луцк – +23...+25
Ровно – +22...+24
Житомир – +23...+25
Винница – +23...+25
Одесса – +27...+29
Николаев – +26...+28
Херсон – +27...+29
Симферополь – +25...+27
Кропивницкий – +24...+26
Черкассы – +22...+24
Чернигов – +19...+21
Сумы – +19...+21
Полтава – +21...+23
Днепр – +23...+25
Запорожье – +24...+26
Донецк – +19...+21
Луганск – +19...+21
Харьков – +20...+22
Прогноз погоды на 27 июня / Карта Укргидрометцентра