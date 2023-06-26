При цьому синоптики не обіцяють сильних вітрів. Максимальні пориви сягатимуть до 10 метрів за секунду, що характеризується як свіжий вітер, від якого можуть хитатися великі гілки.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Щодо температури повітря, то вона у вівторок у порівнянні з попереднім днем залишиться майже без змін, лише у деяких містах може бути трішки холодніше та трішки тепліше, в межах пари градусів.
Так, на Заході 27 червня українцям варто очікувати за вікном грози та температуру в межах +19…+25. При цьому найхолодніше буде у Хмельницькій області, а найтепліше – у Волинській.
Схожою ситуація буде і на Півночі. Там стовпчики термометрів показуватимуть також температуру в межах від +19 до +25, однак гроз у цьому регіоні буде менше.
А ось на Сході день хоч і також починатиметься з +19, але вище +22 стовпчики термометрів не підійматимуться.
Натомість у центральних та південних областях у вівторок буде сухо. На Півдні ж буде найтепліше у цей день – там українці зможуть насолоджуватися теплими +24…+29.
Температура в обласних центрах України
Київ – +22...+24
Ужгород – +22...+24
Львів – +22...+24
Івано-Франківськ – +22...+24
Тернопіль – +22...+24
Чернівці – +22...+24
Хмельницький – +19…+21
Луцьк – +23...+25
Рівне – +22...+24
Житомир – +23...+25
Вінниця – +23...+25
Одеса – +27...+29
Миколаїв – +26...+28
Херсон – +27...+29
Сімферополь – +25...+27
Кропивницький – +24...+26
Черкаси – +22...+24
Чернігів – +19...+21
Суми – +19...+21
Полтава – +21...+23
Дніпро – +23...+25
Запоріжжя – +24...+26
Донецьк – +19...+21
Луганськ – +19...+21
Харків – +20...+22
Прогноз погоди на 27 червня / Карта Укргідрометцентру