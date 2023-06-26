При цьому синоптики не обіцяють сильних вітрів. Максимальні пориви сягатимуть до 10 метрів за секунду, що характеризується як свіжий вітер, від якого можуть хитатися великі гілки.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Щодо температури повітря, то вона у вівторок у порівнянні з попереднім днем залишиться майже без змін, лише у деяких містах може бути трішки холодніше та трішки тепліше, в межах пари градусів.

Так, на Заході 27 червня українцям варто очікувати за вікном грози та температуру в межах +19…+25. При цьому найхолодніше буде у Хмельницькій області, а найтепліше – у Волинській.

Схожою ситуація буде і на Півночі. Там стовпчики термометрів показуватимуть також температуру в межах від +19 до +25, однак гроз у цьому регіоні буде менше.

А ось на Сході день хоч і також починатиметься з +19, але вище +22 стовпчики термометрів не підійматимуться.

Натомість у центральних та південних областях у вівторок буде сухо. На Півдні ж буде найтепліше у цей день – там українці зможуть насолоджуватися теплими +24…+29.

Температура в обласних центрах України

Київ – +22...+24

Ужгород – +22...+24

Львів – +22...+24

Івано-Франківськ – +22...+24

Тернопіль – +22...+24

Чернівці – +22...+24

Хмельницький – +19…+21

Луцьк – +23...+25

Рівне – +22...+24

Житомир – +23...+25

Вінниця – +23...+25

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +26...+28

Херсон – +27...+29

Сімферополь – +25...+27

Кропивницький – +24...+26

Черкаси – +22...+24

Чернігів – +19...+21

Суми – +19...+21

Полтава – +21...+23

Дніпро – +23...+25

Запоріжжя – +24...+26

Донецьк – +19...+21

Луганськ – +19...+21

Харків – +20...+22



Прогноз погоди на 27 червня / Карта Укргідрометцентру