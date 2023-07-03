На другой территории государства синоптики обещают солнышко и переменную облачность. Более того, сильным не будет и ветер, ведь его скорость не будет превышать 8 метров в секунду.
Достойно внимания В Украине прогнозируют опасное явление: где и когда ждать погодных сюрпризов
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Что касается температуры воздуха, то во вторник она во многих областях почти останется без изменений по сравнению с предыдущим днем, а иногда может колебаться в пределах пары градусов. Вместе с тем, в некоторых областях столбики термометров будут показывать +30 и больше градусов.
Самой холодной погода 4 июля будет на Западе Украины. Там, кроме осадков, украинцам стоит ожидать за окном температуру в пределах от +24 до +28.
Зато на Востоке будет несколько теплее. Температура воздуха там будет достигать +27…+30, а осадки ожидаются только в Харьковской области.
В северных и центральных областях Украины во вторник синоптики прогнозируют максимальную температуру на уровне +30. Однако день в этих регионах будет начинаться преимущественно с более высоких показателей на термометрах – с +28.
А вот на Юге 4 июля будет теплее всего. Украинцы смогут там наслаждаться теплыми +29…+32.
Температура в областных центрах Украины
Киев – +28...+30
Ужгород – +24...+26
Львов – +24...+26
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +26...+28
Луцк – +25...+27
Ровно – +25...+27
Житомир – +28...+30
Винница – +27...+29
Одесса – +29...+31
Николаев – +30...+32
Херсон – +30...+32
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +28...+30
Черкассы – +28...+30
Чернигов – +28...+30
Сумы – +28...+30
Полтава – +27...+29
Днепр – +29...+31
Запорожье – +30...+32
Донецк – +28...+30
Луганск – +28...+30
Харьков – +27...+29
Прогноз погоды на 4 июля / Карта Укргидрометцентра