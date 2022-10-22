В воскресенье 23 октября Украину накроют дожди. Однако воздух будет теплым – в западных областях столбики термометров поднимутся до +18 градусов.

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Какая будет погода в Украине в ближайшее время

В течение недели периодические дожди возможны, но значительного холода и понижения температуры не будет. Поэтому украинцы могут не волноваться о скором похолодании. Воздух до конца октября будет достаточно теплым и комфортным.

В ближайшее время в Украине сильный холод не обещает атмосфера. Можно спокойно держаться пока без отопления,

– рассказала Диденко.

Кстати, директор Укргидрометцентра Николай Кульбида также рассказывал, что до конца октября Украину посетит еще одно бабье лето. По его словам, снег возможен уже в ноябре. Однако на поверхности земли он не задержится.

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Какая будет погода зимой

Синоптики обещают, что эта зима в Украине будет теплее прошлогодней. А ведь температура воздуха постоянно бьет рекорды. Холодные периоды возможны, но они будут короткими. Максимальные минусы, прогнозируемые в Украине – -25 градусов.