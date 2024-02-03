Температура по всем областям будет держаться на "плюсовых" значениях и местами будет напоминать настоящую весну. Однако стоит прихватить с собой зонтик, ведь в Украине прогнозируют осадки – как дождь, так и мокрый снег

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Какой будет погода в регионах Украины

Украинцы 4 февраля могут рассчитывать на облачную погоду, однако местами будет показываться солнце. Временами возможны небольшие осадки – преимущественно в виде дождя. Ночью в восточных областях возможен умеренный мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега.

Ветер будет веять с западного или северо-западного направления со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Также в большинстве областей порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

По прогнозам метеорологов, на большей части Украины температура ночью не будет превышать 0 – 5 градусов тепла. Днем столбики термометра будут подниматься до отметок 3 – 8 градусов выше нуля. В южной части потепление будет достигать до 11 градусов. Однако на севере Левобережья будет прохладнее – там температура не будет превышать 0 – 5 градусов тепла днем.

В Карпатах мокрый снег, а кроме этого – налипание мокрого снега, гололед. На дорогах прогнозируют гололедицу. Температура в течение суток около 0 градусов.

Какой будет погода в городах Украины

Киев – +4...+6

Ужгород – +6...+8

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +5...+7

Черновцы – +6...+8

Хмельницкий – +5...+7

Луцк – +5...+7

Ровно – +5...+7

Житомир – +4...+6

Винница – +6...+8

Одесса – +8...+10

Николаев – +8...+10

Херсон – +8...+10

Симферополь – +8...+10

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +5...+7

Чернигов – +3...+5

Сумы – +1...+3

Полтава – +4...+6

Днепр – +5...+7

Запорожье – +7...+9

Донецк – +4...+6

Луганск – +3...+5

Харьков – +3...+5