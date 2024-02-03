Температура по всіх областях триматиметься на "плюсових" значеннях та подекуди нагадуватиме справжню весну. Однак варто прихопити з собою парасольку, адже до Україні прогнозують опади – як дощ, так і мокрий сніг
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Якою буде погода в регіонах України
Українці 4 лютого можуть розраховувати на хмарну погоду, однак подекуди показуватиметься сонце. Часом можливі невеликі опади – переважно у вигляді дощу. Вночі у східних областях можливий помірний мокрий сніг з дощем, подекуди налипання мокрого снігу.
Вітер віятиме з західного або північно-західного напрямку зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Також у більшості областей будуть пориви, що сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.
В Карпатах мокрий сніг, а окрім цього – налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах прогнозують ожеледицю. Температура протягом доби близько 0 градусів.
Якою буде погода в містах України
- Київ – +4...+6
- Ужгород – +6...+8
- Львів – +6...+8
- Івано-Франківськ – +5...+7
- Тернопіль – +5..+7
- Чернівці – +6...+8
- Хмельницький – +5...+7
- Луцьк – +5...+7
- Рівне – +5...+7
- Житомир – +4...+6
- Вінниця – +6...+8
- Одеса – +8...+10
- Миколаїв – +8...+10
- Херсон – +8...+10
- Сімферополь – +8...+10
- Кропивницький – +5...+7
- Черкаси – +5...+7
- Чернігів – +3...+5
- Суми – +1...+3
- Полтава – +4...+6
- Дніпро – +5...+7
- Запоріжжя – +7...+9
- Донецьк – +4...+6
- Луганськ – +3...+5
- Харків – +3...+5
Прогноз погоди на 4 лютого / Фото Укргідрометцентр