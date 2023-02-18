Весной не обойдется без аномалий. Об этом рассказала заведующая отделом метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

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Средняя за сезон температура воздуха может быть выше нормы на 1 – 2 градуса. Такие же аномалии ожидаются и для средней за месяц температуры воздуха,

– отметила климатолог.

По словам Балабухи, такая температура воздуха в феврале и марте свидетельствует о раннем развитии весенних процессов.

Впрочем, стратосферное потепление, которое начало развиваться, может усилить меридиональную циркуляцию атмосферы. Оно будет способствовать заливам арктического воздуха с севера, северо-запада и востока, которые будут обуславливать неустойчивую погоду, особенно в первой половине весны.