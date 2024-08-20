Львовский региональный центр по гидрометеорологии сообщил, что 20 августа местами будут грозы на территории Львовской области.

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На Львовщине ожидаются грозы

В региональном центре по гидрометеорологии предупредили о I уровне опасности в регионе – желтый.



Прогноз погоды на Львовщине на 20 августа / Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Кроме этого, 20 августа во Львовской области будет чрезвычайная (5-й класс), местами высокая (4-й класс) и средняя (3-й класс) пожарная опасность.



Пожарная опасность на Львовщине 20 августа /Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня),

– объяснили синоптики.

Прогноз погоды в регионе на 20 августа

Во Львовской области во вторник наблюдается переменная облачность. Синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер переменного направления, 3 – 8 метров в секунду. Температура по области днем составит 28 – 33 градуса тепла, а по Львову – 29 – 31 градус тепла.