К сожалению, в течение недели может припечь и до +39. Поэтому не забывайте пить достаточно воды, носить легкую натуральную одежду и солнцезащитные очки.
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Прогноз погоды в Украине 20 августа
Ожидаем небольшую облачность без осадков, только в западных и Житомирской областях днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3 – 5 метров в секунду.
Температура ночью +15...+20 градусов, на побережье морей до +23; днем +30...+34, в южных, центральных, местами северных и восточных областях сильная жара +35...38, в западных областях +28...+33, на высокогорье Карпат +22...+27 градусов.
Прогноз погоды на 20 августа в Киеве и в столичном регионе
Здесь также будет небольшая облачность без осадков. Ветер юго-восточный, 3 – 5 метров в секунду.
Температура ночью +15...+20 градусов, днем сильная жара +35...+37; в Киеве ночью +18...+20, днем сильная жара +35 градусов.
Погода в областных центрах
- Киев +34...+36
- Ужгород +31...+33
- Львов +28...+30
- Ивано-Франковск +29...+31
- Тернополь +30...+32
- Черновцы +30...+32
- Хмельницкий +30...+32
- Луцк +30...+32
- Ровно +30...+32
- Житомир +31...+33
- Винница +34...+36
- Одесса +28...+30
- Николаев +35...+37
- Херсон +35...+37
- Симферополь +32...+34
- Кропивницкий +34...+36
- Черкассы +33...+35
- Чернигов +33...+35
- Сумы +32...+34
- Полтава +32...+34
- Днепр +33...+35
- Запорожье +34...+36
- Донецк +33...+35
- Луганск +32...+34
- Харьков +32...+34
Прогноз погоды в Украине на 20 августа / Укргидрометцентр