На жаль, протягом тижня може припекти і до +39. Тож не забуваймо пити достатньо води, носити легкий натуральний одяг і сонцезахисні окуляри.

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Прогноз погоди в Україні 20 серпня

Очікуємо на невелику хмарність без опадів, лише у західних та Житомирській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3 – 5 метрів на секунду.

Температура вночі +15...+20 градусів, на узбережжі морів до +23; вдень +30...+34, у південних, центральних, місцями північних та східних областях сильна спека +35...38, у західних областях +28...+33, на високогір'ї Карпат +22...+27 градусів.

Прогноз погоди на 20 серпня у Києві та в столичному регіоні

Тут також буде невелика хмарність без опадів. Вітер південно-східний, 3 – 5 метрів на секунду.

Температура вночі +15...+20 градусів, удень сильна спека +35...+37; у Києві вночі +18...+20, вдень сильна спека +35 градусів.

Погода в обласних центрах

Київ +34...+36

Ужгород +31...+33

Львів +28...+30

Івано-Франківськ +29...+31

Тернопіль +30...+32

Чернівці +30...+32

Хмельницький +30...+32

Луцьк +30...+32

Рівне +30...+32

Житомир +31...+33

Вінниця +34...+36

Одеса +28...+30

Миколаїв +35...+37

Херсон +35...+37

Сімферополь +32...+34

Кропивницький +34...+36

Черкаси +33...+35

Чернігів +33...+35

Суми +32...+34

Полтава +32...+34

Дніпро +33...+35

Запоріжжя +34...+36

Донецьк +33...+35

Луганськ +32...+34

Харків +32...+34



Прогноз погоди в Україні на 20 серпня / Укргідрометцентр