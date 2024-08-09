Так, Львовский региональный центр по гидрометеорологии предупредил жителей региона, какой погоды им ожидать 9 августа.

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Погода во Львове и области 9 августа

Львовский региональный центр по гидрометеорологии обнародовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях для региона.

По сообщению центра, 9 августа в течение дня во Львове и области ожидается непогода.

"По городу Львову: 9 августа грозы грозы. Ночью и утром значительный дождь, днем во время грозы шквал 15 – 20 метров в секунду, град", - предупреждают синоптики.

Также непогода будет бушевать и по территории Львовской области. Там прогнозируют грозы, местами значительные дожди. Днем местами шквалы 15 – 20 метров за секнду, а также град.

"И уровень опасности, желтый", – добавили там.

У Львовоблэнерго отметили, что нужно соблюдать правила безопасности во время непогоды:

закройте все двери и окна в доме;

на улице держитесь подальше от линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов и других металлических конструкций;

не паркуйте транспорт под деревьями, электросетями и другими высокими конструкциями.

Если Вы все же увидели повреждения электросетей, не приближайтесь к месту обрыва провода линии электропередачи на расстояние менее восьми метров, ведь можно получить смертельный удар электротоком.

Отходить из опасной зоны нужно "гусиным шагом" - сведите ступни ног вместе, не отрывайте их друг от друга и от земли и передвигайтесь мелкими скользящими шагами.