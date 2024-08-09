Так, Львівський регіональний центр з гідрометеорології попередив жителів регіону, якої погоди їм очікувати 9 серпня.

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Погода у Львові і області 9 серпня

Львівський регіональний центр з гідрометеорології оприлюднив попередження про небезпечні метеорологічні явища для регіону.

За повідомленням центру, 9 серпня протягом дня у Львові та області очікується негода.

"По місту Львову: 9 серпня грози. Вночі та вранці значний дощ, вдень під час грози шквал 15 – 20 метрів за секунду, град", - попереджають синоптики.

Також негода вируватиме і по території Львівської області. Там прогнозують грози, місцями значні дощі. Вдень подекуди шквали 15 – 20 метрів за секунду, а також град.

"І рівень небезпечності, жовтий", – додали там.

У Львівобленерго наголосили, що потрібно дотримуватися правил безпеки під час негоди:

зачиніть усі двері і вікна в помешканні;

на вулиці тримайтеся подалі від ліній електропередачі, дерев, рекламних щитів та інших металевих конструкцій;

не паркуйте транспорт під деревами, електромережами та іншими високими конструкціями.

Якщо Ви все ж побачили пошкодження електромереж, не наближайтесь до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше восьми метрів, адже можна отримати смертельний удар електрострумом.

Відходити з небезпечної зони потрібно "гусячим кроком" — зведіть ступні ніг разом, не відривайте їх одна від одної і від землі та пересувайтеся дрібними ковзаючими кроками.