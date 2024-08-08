Синоптики прогнозують, що у цей день небо над Україною буде вкрито хмарами. Подекуди можуть пройти грози.

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Якою буде погода в Україні

Вночі на крайньому заході країни, вдень в західних, Житомирській, Вінницькій, місцями Київській областях можливі короткочасні дощі, а подекуди навіть грози. Водночас на решті територій без опадів.

Крім цього, вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.

Температура повітря вночі підніметься до +13...+18 градусів, вдень +24...+29 градусів, в західних областях +21...+26 градусів; на півдні країни вночі +16...+21 градус, вдень +28...+33 градуси; на високогір'ї Карпат вночі +9...+14 градусів, вдень +16...+21 градус.

Якою буде погода на Київщині

У столиці та області також прогнозують мінливу хмарність. Вночі опадів не передбачають, вдень місцями по області пройде короткочасний дощ, гроза.

Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду. Температура у Київській області вночі буде +13...+18 градусів, вдень +24...+29 градусів. Натомість у Києві вночі очікується +15...+17 градусів, вдень +26...+28 градусів

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +25...+27

Ужгород +23...+25

Львів +23...+25

Івано-Франківськ +23...+25

Тернопіль +23...+25

Чернівці +24...+26

Хмельницький +23...+25

Луцьк +23...+25

Рівне +23...+25

Житомир +23...+25

Вінниця +27...+29

Одеса +28..+30

Миколаїв +30...+32

Херсон +30..+32

Сімферополь +30...+32

Кропивницький +28...+30

Черкаси +27...+29

Чернігів +26...+28

Суми +25...+27

Полтава +26...+28

Дніпро +27...+29

Запоріжжя +29...+31

Донецьк +29...+31

Луганськ +27...+29

Харків +26...+28



Прогноз погоди на 9 серпня / Укргідрометцентр