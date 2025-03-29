Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. По сравнению с прошлыми днями погода будет в целом прохладнее.
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Какой будет погода 30 марта
По данным Укргидрометцентра, ночью в южной части, большинства центральных, восточных областей и на Закарпатье умеренные дожди, в Донецкой области - значительные. Незначительные осадки синоптики обещают днем в центральных, восточных, северных областях и на Закарпатье.
Согласно обнародованной информации, в других регионах – без осадков. Ветер в основном будет двигаться в восточном направлении со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Ночью в восточных областях местами возможны порывы скоростью от 15 до 20 метров в секунду.
Температура ночью будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла, в южной части прогнозируют от 6 до 11 градусов тепла, днем будет от 10 до 15 градусов тепла. В то же время в центральных областях ожидается местами от 5 до 10 градусов тепла. В юго-восточной части прогнозируют от 13 до 28 градусов тепла.
По данным синоптиков, в Карпатах ночью будет умеренный мокрый снег, днем местами небольшой дождь. В то же время температура ночью будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем синоптики прогнозируют от 2 до 7 градусов тепла.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +12...+14;
- Ужгород +12...+14;
- Львов +12...+14;
- Ивано-Франковск +12...+14;
- Тернополь +12...+14;
- Черновцы +12...+14;
- Хмельницкий +12...+14;
- Луцк +12...+14;
- Ровно +12...+14;
- Житомир +12...+14;
- Винница +7...+9;
- Одесса +14...+16;
- Николаев +14...+16;
- Херсон +15...+17;
- Симферополь +12...+14;
- Кропивницкий +7...+9;
- Черкассы +7...+9;
- Чернигов +12...+14;
- Сумы +12...+14;
- Полтава +7...+9;
- Днепр +7...+9;
- Запорожье +15...+17;
- Донецк +12...+14;
- Луганск +11...+13;
- Харьков +14...+16;
Прогноз погоды в Украине на 30 марта / Карта Укргидрометцентра