Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр. У порівнянні з минулими днями погода буде загалом прохолоднішою.

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Якою буде погода 30 березня

За даними Укргідрометцентру, вночі у південній частині, більшості центральних, східних областей та на Закарпатті помірні дощі, у Донецькій області - значні. Незначні опади синоптики обіцяють вдень у центральних, східних, північних областях та на Закарпатті.

Згідно з оприлюдненою інформацією, в інших регіонах – без опадів. Вітер здебільшого рухатиметься у східному напрямку зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Вночі у східних областях подекуди можливі пориви швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла, у південній частині прогнозують від 6 до 11 градусів тепла, вдень буде від 10 до 15 градусів тепла. Водночас у центральних областях очікується місцями від 5 до 10 градусів тепла. У південно-східній частині прогнозують від 13 до 28 градусів тепла.

За даними синоптиків, в Карпатах вночі буде помірний мокрий сніг, вдень місцями невеликий дощ. Водночас температура вночі коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень синоптики прогнозують від 2 до 7 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +12...+14;

Ужгород +12...+14;

Львів +12...+14;

Івано-Франківськ +12...+14;

Тернопіль +12...+14;

Чернівці +12...+14;

Хмельницький +12...+14;

Луцьк +12...+14;

Рівне +12...+14;

Житомир +12...+14;

Вінниця +7...+9;

Одеса +14...+16;

Миколаїв +14...+16;

Херсон +15...+17;

Сімферополь +12...+14;

Кропивницький +7...+9;

Черкаси +7...+9;

Чернігів +12...+14;

Суми +12...+14;

Полтава +7...+9;

Дніпро +7...+9;

Запоріжжя +15...+17;

Донецьк +12...+14;

Луганськ +11...+13;

Харків +14...+16;



Прогноз погоди в Україні на 30 березня / Карта Укргідрометцентру