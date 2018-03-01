Прогноз погоды на 1 марта: первый день весны будет совсем не весенним

Погода в четверг, 1 марта, практически по всей территории Украины сохранится морозной. Лишь в некоторых южных областях температура воздуха поднимется до нуля градусов.

Как пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, 1 марта весна попытается прорваться в Киев и будет делать это ощутимым повышением температуры.

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И хотя завтра едва ли не над Киевом — циклон, будут снега и сильные ветры, все же сердце нашей юной красавицы рвется к нам, как и наши сердца к ней,

— поэтически отметила синоптик.

Правда, по данным метеоролога, уже 2 марта мороз вернется в столицу.

Что касается других областей Украины, то в четверг солнечно будет только на западе — но во Львове, Тернополе и Черновцах днем ​​температура не поднимется выше 10 градусов мороза.

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Прогноз погоды на четверг, 1 марта, в городах Украины:

Ужгород — -2...-4

Львов — -11...-13

Ивано-Франковск — -11...-13

Тернополь — -10...-12

Черновцы — -10...-12

Хмельницкий — -10...-12

Луцк — -10...-12

Ровно — -10...-12

Житомир — -7...-9

Винница — -7...-9

Одесса — -6...-8

Николаев — -4...-6

Херсон — -4...-6

Симферополь — -1...+1

Кропивницкий — -4...-6

Черкассы — -4...-6

Чернигов — -4...-6

Сумы — -5...-7

Полтава — -4...-6

Днепр — -2...-4

Запорожье — 0...-2

Донецк — 0...-2

Луганск — -2...-4

Харьков — -3...-5

Киев — -5...-7



Прогноз погоды в Украине на четверг, 1 марта