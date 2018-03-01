Прогноз погоды на 1 марта: первый день весны будет совсем не весенним
Погода в четверг, 1 марта, практически по всей территории Украины сохранится морозной. Лишь в некоторых южных областях температура воздуха поднимется до нуля градусов.
Как пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, 1 марта весна попытается прорваться в Киев и будет делать это ощутимым повышением температуры.
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И хотя завтра едва ли не над Киевом — циклон, будут снега и сильные ветры, все же сердце нашей юной красавицы рвется к нам, как и наши сердца к ней,
— поэтически отметила синоптик.
Правда, по данным метеоролога, уже 2 марта мороз вернется в столицу.
Что касается других областей Украины, то в четверг солнечно будет только на западе — но во Львове, Тернополе и Черновцах днем температура не поднимется выше 10 градусов мороза.
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Прогноз погоды на четверг, 1 марта, в городах Украины:
Ужгород — -2...-4
Львов — -11...-13
Ивано-Франковск — -11...-13
Тернополь — -10...-12
Черновцы — -10...-12
Хмельницкий — -10...-12
Луцк — -10...-12
Ровно — -10...-12
Житомир — -7...-9
Винница — -7...-9
Одесса — -6...-8
Николаев — -4...-6
Херсон — -4...-6
Симферополь — -1...+1
Кропивницкий — -4...-6
Черкассы — -4...-6
Чернигов — -4...-6
Сумы — -5...-7
Полтава — -4...-6
Днепр — -2...-4
Запорожье — 0...-2
Донецк — 0...-2
Луганск — -2...-4
Харьков — -3...-5
Киев — -5...-7
Прогноз погоды в Украине на четверг, 1 марта