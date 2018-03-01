Прогноз погоди на 1 березня: перший день весни буде зовсім не весняним
Погода у четвер, 1 березня, практично по всій території України збережеться морозяною. Лише у деяких південних областях температура повітря підніметься до нуля градусів.
Як пише на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко, 1 березня весна спробує прорватись у Київ і робитиме це відчутним підвищенням температури.
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І хоча завтра ледь не над Києвом – циклон, будуть сніги та сильні вітри, все ж серце нашої юної красуні рветься до нас, як і наші серця до неї,
– поетично зазначила синоптик.
Щоправда, за даними метеоролога, вже 2 березня мороз повернеться у столицю.
Що ж до інших областей України, то у четвер сонячно буде лише на заході – але у Львові, Тернополі та Чернівцях удень температура не підніметься вище 10 градусів морозу.
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Прогноз погоди на четвер, 1 березня, у містах України:
Ужгород – -2…-4
Львів – -11…-13
Івано-Франківськ – -11…-13
Тернопіль – -10…-12
Чернівці – -10…-12
Хмельницький – -10…-12
Луцьк – -10…-12
Рівне – -10…-12
Житомир – -7…-9
Вінниця – -7…-9
Одеса – -6…-8
Миколаїв – -4…-6
Херсон – -4…-6
Сімферополь – -1…+1
Кропивницький – -4…-6
Черкаси – -4…-6
Чернігів – -4…-6
Суми – -5…-7
Полтава – -4…-6
Дніпро – -2…-4
Запоріжжя – 0…-2
Донецьк – 0…-2
Луганськ – -2…-4
Харків – -3…-5
Київ – -5…-7
Прогноз погоди в Україні на четвер 1 березня