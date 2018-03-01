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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Прогноз погоди на 1 березня: перший день весни буде зовсім не весняним

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Прогноз погоди в Україні на 1 березня
Прогноз погоди в Україні на 1 березня / Getty images

Погода у четвер, 1 березня, практично по всій території України збережеться морозяною. Лише у деяких південних областях температура повітря підніметься до нуля градусів.

Як пише на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко, 1 березня весна спробує прорватись у Київ і робитиме це відчутним підвищенням температури.

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І хоча завтра ледь не над Києвом – циклон, будуть сніги та сильні вітри, все ж серце нашої юної красуні рветься до нас, як і наші серця до неї,
– поетично зазначила синоптик.

Щоправда, за даними метеоролога, вже 2 березня мороз повернеться у столицю.

Що ж до інших областей України, то у четвер сонячно буде лише на заході – але у Львові, Тернополі та Чернівцях удень температура не підніметься вище 10 градусів морозу.

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Прогноз погоди на четвер, 1 березня, у містах України:

Ужгород – -2…-4

Львів – -11…-13

Івано-Франківськ – -11…-13

Тернопіль – -10…-12

Чернівці – -10…-12

Хмельницький – -10…-12

Луцьк – -10…-12

Рівне – -10…-12

Житомир – -7…-9

Вінниця – -7…-9

Одеса – -6…-8

Миколаїв – -4…-6

Херсон – -4…-6

Сімферополь – -1…+1

Кропивницький – -4…-6

Черкаси – -4…-6

Чернігів – -4…-6

Суми – -5…-7

Полтава – -4…-6

Дніпро – -2…-4

Запоріжжя – 0…-2

Донецьк – 0…-2

Луганськ – -2…-4

Харків – -3…-5

Київ – -5…-7

Прогноз погоди в Україні на четвер 1 березня

Прогноз погоди в Україні на четвер 1 березня

Теги: Новини України Погода Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
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