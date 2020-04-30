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      Прогноз погоды на 1 мая: часть областей накроют дожди и грозы, в других будет солнечно

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      Погода 1 мая 2020, Украина – какую погоду обещает синоптик
      Прогноз погоди на 1 травня / pixabay.com

      Погода в Украине 1 мая будет теплой, но изменчивой. В западных и центральных областях пройдут дожди с грозами, на остальной территории – сухо. Столбики термометров прогреются в среднем до +20 градусов.

      Короткочасні дощі з локальними грозами можуть пройти на Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях, повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

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      Також на опади слід очікувати жителям центральних областей, Сумщини, Харківщини, Полтавщини. На решті територій – сухо.

      Температура повітря у західних та північних областях буде помірною – +15…+20 градусів. А в центральних областях, на Півдні та Сході України прогріється до +20…+24 градусів.

      На Одещині місцями стовпчики піднімуться лише до +13…+16 градусів. Однак на Луганщині буде майже літо – до +26 градусів.

      У Києві вдень очікується приблизно +17 градусів. Опади малоймовірні, вітер із південного зміниться на північний.

      Прогноз погоди на п’ятницю, 1 травня, у містах України:

      Ужгород – +16…+18

      Львів – +16…+18

      Івано-Франківськ – +17…+19

      Тернопіль – +17…+19

      Чернівці – +17…+19

      Хмельницький – +17…+19

      Луцьк – +16…+18

      Рівне – +15…+17

      Житомир – +16…+18

      Вінниця – +19…+21

      Одеса – +17…+19

      Миколаїв – +21…+23

      Херсон – +22…+24

      Сімферополь – +21…+23

      Кропивницький – +22…+24

      Черкаси – +20…+22

      Чернігів – +17…+19

      Суми – +18…+20

      Полтава – +21…+23

      Дніпро – +22…+24

      Запоріжжя – +22…+24

      Донецьк – +22…+24

      Луганськ – +24…+26

      Харків – +24…+26

      Київ – +16…+18

      прогноз погоди
      Погода 1 травня у містах України / Зображення Укргідрометцентру

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине
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