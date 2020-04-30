Прогноз погоды на 1 мая: часть областей накроют дожди и грозы, в других будет солнечно
Погода в Украине 1 мая будет теплой, но изменчивой. В западных и центральных областях пройдут дожди с грозами, на остальной территории – сухо. Столбики термометров прогреются в среднем до +20 градусов.
Короткочасні дощі з локальними грозами можуть пройти на Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях, повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.
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Також на опади слід очікувати жителям центральних областей, Сумщини, Харківщини, Полтавщини. На решті територій – сухо.
Температура повітря у західних та північних областях буде помірною – +15…+20 градусів. А в центральних областях, на Півдні та Сході України прогріється до +20…+24 градусів.
На Одещині місцями стовпчики піднімуться лише до +13…+16 градусів. Однак на Луганщині буде майже літо – до +26 градусів.
У Києві вдень очікується приблизно +17 градусів. Опади малоймовірні, вітер із південного зміниться на північний.
Прогноз погоди на п’ятницю, 1 травня, у містах України:
Ужгород – +16…+18
Львів – +16…+18
Івано-Франківськ – +17…+19
Тернопіль – +17…+19
Чернівці – +17…+19
Хмельницький – +17…+19
Луцьк – +16…+18
Рівне – +15…+17
Житомир – +16…+18
Вінниця – +19…+21
Одеса – +17…+19
Миколаїв – +21…+23
Херсон – +22…+24
Сімферополь – +21…+23
Кропивницький – +22…+24
Черкаси – +20…+22
Чернігів – +17…+19
Суми – +18…+20
Полтава – +21…+23
Дніпро – +22…+24
Запоріжжя – +22…+24
Донецьк – +22…+24
Луганськ – +24…+26
Харків – +24…+26
Київ – +16…+18
Погода 1 травня у містах України / Зображення Укргідрометцентру