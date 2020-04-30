Прогноз погоди на 1 травня: частину областей накриють дощі й грози, в інших буде сонячно

Погода в Україні 1 травня буде теплою, але мінливою. У західних та центральних областях пройдуть дощі з грозами, на решті територій – сухо. Стовпчики термометрів прогріються в середньому до +20 градусів.

Короткочасні дощі з локальними грозами можуть пройти на Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях, повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

Зверніть увагу Українців попередили про грози: де і коли

Також на опади слід очікувати жителям центральних областей, Сумщини, Харківщини, Полтавщини. На решті територій – сухо.

Температура повітря у західних та північних областях буде помірною – +15…+20 градусів. А в центральних областях, на Півдні та Сході України прогріється до +20…+24 градусів.

На Одещині місцями стовпчики піднімуться лише до +13…+16 градусів. Однак на Луганщині буде майже літо – до +26 градусів.

У Києві вдень очікується приблизно +17 градусів. Опади малоймовірні, вітер із південного зміниться на північний.

Прогноз погоди на п’ятницю, 1 травня, у містах України:

Ужгород – +16…+18

Львів – +16…+18

Івано-Франківськ – +17…+19

Тернопіль – +17…+19

Чернівці – +17…+19

Хмельницький – +17…+19

Луцьк – +16…+18

Рівне – +15…+17

Житомир – +16…+18

Вінниця – +19…+21

Одеса – +17…+19

Миколаїв – +21…+23

Херсон – +22…+24

Сімферополь – +21…+23

Кропивницький – +22…+24

Черкаси – +20…+22

Чернігів – +17…+19

Суми – +18…+20

Полтава – +21…+23

Дніпро – +22…+24

Запоріжжя – +22…+24

Донецьк – +22…+24

Луганськ – +24…+26

Харків – +24…+26

Київ – +16…+18



Погода 1 травня у містах України / Зображення Укргідрометцентру