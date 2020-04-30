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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      Прогноз погоди на 1 травня: частину областей накриють дощі й грози, в інших буде сонячно

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      Погода 1 травня 2020, Україна – яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 1 травня / pixabay.com

      Погода в Україні 1 травня буде теплою, але мінливою. У західних та центральних областях пройдуть дощі з грозами, на решті територій – сухо. Стовпчики термометрів прогріються в середньому до +20 градусів.

      Короткочасні дощі з локальними грозами можуть пройти на Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях, повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

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      Також на опади слід очікувати жителям центральних областей, Сумщини, Харківщини, Полтавщини. На решті територій – сухо.

      Температура повітря у західних та північних областях буде помірною – +15…+20 градусів. А в центральних областях, на Півдні та Сході України прогріється до +20…+24 градусів.

      На Одещині місцями стовпчики піднімуться лише до +13…+16 градусів. Однак на Луганщині буде майже літо – до +26 градусів.

      У Києві вдень очікується приблизно +17 градусів. Опади малоймовірні, вітер із південного зміниться на північний.

      Прогноз погоди на п’ятницю, 1 травня, у містах України:

      Ужгород – +16…+18

      Львів – +16…+18

      Івано-Франківськ – +17…+19

      Тернопіль – +17…+19

      Чернівці – +17…+19

      Хмельницький – +17…+19

      Луцьк – +16…+18

      Рівне – +15…+17

      Житомир – +16…+18

      Вінниця – +19…+21

      Одеса – +17…+19

      Миколаїв – +21…+23

      Херсон – +22…+24

      Сімферополь – +21…+23

      Кропивницький – +22…+24

      Черкаси – +20…+22

      Чернігів – +17…+19

      Суми – +18…+20

      Полтава – +21…+23

      Дніпро – +22…+24

      Запоріжжя – +22…+24

      Донецьк – +22…+24

      Луганськ – +24…+26

      Харків – +24…+26

      Київ – +16…+18

      прогноз погоди
      Погода 1 травня у містах України / Зображення Укргідрометцентру

       

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Погода Негода в Україні
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